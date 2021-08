Un bărbat acuzat că a lovit un jucător de la Marseille, arestat după incidentele din meciul de la Nice

Trei jucători ai lui OM, Luan Peres, Matteo Guendouzi şi Dimitri Payet, au fost răniţi în incidente.

Pe de altă parte, conducerea lui Nice a susţinut că jucătorii Jean-Claire Todibo şi Justin Kluivert au fost agresaţi fizic de personalul de securitate al echipei din Marsilia, în timpul luptelor de pe teren.

Haos pe terenul celor de la OGC Nice. Foto: Profimedia

Duminică seară, trei minori au fost reţinuţi în timpul incidentelor. Aceştia au fost predaţi familiilor şi nu au fost păstraţi în custodie, a precizat o sursă din cadrul poliţiei.

Luni a fost arestat un bărbat de 28 de ani, bănuit că a lovit de mai multe ori un jucător al echipei din Marsilia.

„Este vorba de un suporter al gazdelor”, a declarat, pentru AFP, procurorul din Nisa Xavier Bonhomme.

Partida dintre Nice și Marseille, din etapa cu numărul 3 a primei ligi din Franța, a fost întreruptă în minutul 75, la scorul de 1-0, după o încăierare generală, în care au fost implicați și fanii gazdelor.

În minutul 75, fanii gazdelor au aruncat cu diverse obiecte spre Payet, în momentul în care mijlocașul francez încerca să execute o lovitură de la colțul terenului. O sticlă plină l-a lovit în spate. Jucătorul oaspeților a reacționat nervos, a aruncat-o înapoi spre fani și a declanșat haosul.

Situaţia s-a inflamat, iar ultraşii din Nisa au invadat terenul şi au început lupte între suporteri, oficiali şi jucători ai ambelor echipe.

Nice fans tagged Payet in the face with something and then we almost saw an all out brawl on the pitch ?????



pic.twitter.com/C4cdJ2DH1w — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) August 22, 2021

În cele din urmă, jucătorii au părăsit terenul de joc şi au intrat la cabine.

Meciul urma a fi reluat, dar Olympique Marseille a refuzat să revină pe teren, oficialii temându-se pentru securitatea jucătorilor, ceea ce a determinat LFP să declare finalul întâlnirii şi victoria echipei Nice, la masa verde, cu 3-0.

OGC Nice ultras drew blood from Dimitri Payet on his back & other Marseille players have strangle marks on their necks, according to Amazon. — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Citeşte şi:

Cum făcea contrabandă un șef al Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Ancheta, pornită după lansarea a mii de pachete de țigări dintr-un deltaplan

Prima localitate din România care intră în scenariul roșu în noul val de COVID. Rata infectărilor se apropie de pragul de 6 la mie

O asistentă medicală din prima linie a luptei anti-Covid, dată afară după ce șefii au descoperit că are cont pe OnlyFans

PARTENERI - GSP.RO Toată lumea a râs când Bendeac l-a imitat pe Pițurcă, iar inevitabilul s-a produs și cei doi s-au întâlnit într-un magazin. Incredibil ce i-a făcut antrenorul: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”

Playtech.ro BREAKING: Cauza morții lui Doru Stănculescu. S-a aflat acum ce a pățit: ”O chestiune tragică și stupidă!”

Observatornews.ro Alin, student la Stomatologie, a murit de ziua lui. "Piti" a căzut de pe trotinetă în Timişoara şi s-a stins la spital, după o săptămână de agonie

HOROSCOP Horoscop 24 august 2021. Capricornii au destule motive de îngrijorare, dar și multe motive de încântare

Știrileprotv.ro Vedeta afgană executată de talibani. Motivul este incredibil. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE “Adolescenții vor să fie auziți, au nevoie să poarte dialoguri și să fie încurajați să meargă înainte”