Deși oltenii porneau cu un avantaj liniștitor după meciul din deplasare, partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” nu a fost lipsită de momente tensionate și ocazii uriașe la ambele porți.

Calificarea părea o formalitate după succesul din prima manșă, dar debutul de meci a fost la un pas să aducă probleme pentru trupa din Craiova. În minutul 4, atacantul oaspeților, Cleonise, a ratat incredibil o ocazie imensă de a deschide scorul. Gazdele au încercat să replice rapid prin șutul din unghi al lui Tudor Băluță, respins greu de portarul Pavlyuchenko, pentru ca doar câteva minute mai târziu, același goalkeeper să blocheze excelent execuția plasată a lui Baiaram la colțul lung.

Meciul a continuat într-un ritm alert, cu faze periculoase la ambele porți. Portarul craiovean Laurențiu Popescu a avut o paradă salvatoare la șutul periculos al lui Kontsevoy, faza s-a transformat instantaneu într-un contraatac rapid al oltenilor, însă Carlos Mora a nimerit doar bara laterală, după o deviere de ultim moment a portarului belarus. ML Vitebsk a rămas extrem de periculoasă pe contraatac, iar Kontsevoy a mai trecut o dată pe lângă deschiderea scorului în minutul 34, când șutul său a trecut la o palmă de stâlpul porții gazdelor.

Trimis pe teren imediat după pauză pentru a aduce mai multă dinamică la mijlocul terenului, Tavares s-a remarcat rapid. În minutul 46, el a recuperat o minge chiar în preajma careului advers și l-a testat pe Pavlyuchenko cu un șut puternic. Portarul oaspeților a continuat să facă minuni în fața lui Tavares și, mai ales, în fața lui Baiaram, a cărui lovitură de cap din doar doi metri a fost respinsă miraculos în minutul 85.

Insistența oltenilor a dat roade în cele din urmă în primul minut al prelungirilor. Căpitanul Nicușor Bancu a apărut excelent la finalizare și a reușit să trimită mingea în plasă, declanșând sărbătoarea în tribune. Cu acest succes la limită, Universitatea Craiova se califică mai departe cu scorul general de 5-1.

Următorul test pentru echipa din Bănie se anunță însă mult mai dificil. În turul al doilea preliminar din Champions League, Universitatea Craiova o va înfrunta pe formația bulgară Levski Sofia. Prima manșă a acestei duble este programată marțea viitoare și se va disputa în deplasare, pe terenul adversarei din Bulgaria.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 46), Ad. Rus, Badelj – Carlos Mora, Cicâldău, T. Băluţă (Bancu 73), Samuel Teles (Mekvabishvili 86) – Etim (Tavares 46), Al-Hamlawi (Elisor 46), Baiaram. ANTRENOR: Filipe Coelho

ML VITEBSK: Pavlyuchenko – Balanovich (Moskalenchik 56), Volkov, Gomanov, Skibski (Zhuk 76) – Bocherov (Gnaka 56) – Cleonise, Gromyko (Nicholson 76), Mesarovic (T. Ivanov 53), Bosic – Kontsevoy. ANTRENOR: Filipp Sokolinski

Cartonaşe galbene: Al-Hamlawi 39, Etim 42, Ad. Rus 86

Arbitru: Marton Rusz (Ungaria)

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