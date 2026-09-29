Proiectul noului Complex Sportiv Dinamo din București trece în faza de execuție efectivă. Compania Națională de Investiții (CNI) și Ministerul Dezvoltării au anunțat că utilajele grele vor intra pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare de la 1 octombrie, unde vor începe săpăturile adânci și turnarea piloților forați pentru noua arenă de 26.217 locuri.

Se reiau lucrările la noul stadion Dinamo

Echipele de intervenție reiau demolările structurilor rămase și pregătesc terenul pentru noul complex multifuncțional, ce va include terenul de fotbal, săli de antrenament și un muzeu al clubului. Lucrările de demolare a stadionului Dinamo au început încă din ianuarie 2026.

De câteva luni, demolările au fost oprite la tribuna oficială. Lucrările vor fi reluate de joi, 1 octombrie, după ce au fost acceptate soluțiile tehnice cerute de constructor.

„Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie. După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii”, a transmis CNI, într-un comunicat.

Ce urmează pe șantier?

Constructorii urmează, astfel, să finalizeze faza a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament.

Apoi, vor intra utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați și vor începe lucrările de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: „indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale”, potrivit sursei citate.

Conducerea CS Dinamo explică ce s-a schimbat la proiect

Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv (CS) Dinamo, a confirmat pentru GSP.ro că lucrările la stadion vor fi reluate de la 1 octombrie.

„S-a schimbat și s-a acceptat soluția tehnică cu privire la partea de structură. Asta era chestia. Ei voiau să schimbe soluția tehnică la fundație, din pereți mulați în piloți. Erau generate niște costuri suplimentare și trebuiau actualizate”, a precizat Ionuț Popa.

El a mai precizat că termenul de finalizare a rămas același, în anul 2029. „Constructorul a zis că, indiferent de cât timp a trecut, termenul de finalizare nu se prelungește. Rămâne același”, a adăugat Popa.

Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri, iar costurile estimate se ridică la aproximativ 117 milioane de euro.

„Va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative”, precizează CNI.