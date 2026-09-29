Adela Popescu a dezvăluit care este replica pe care o aude cel mai des de la Radu Vâlcan. Cu acest prilej, actrița a dezvăluit tabietul care o relaxează și de care se bucură și în timpul zilei.

Adela Popescu a făcut dezvăluiri din căsnicia cu Radu Vâlcan, vorbind despre un ritual pe care și l-a descoperit în copilărie și pe care îl pune în aplicare și în prezent.

Adela Popescu: "Cred că e gelos pe chestia asta”

„«Iar dormi?». Radu nu înțelege că dormitul este o trăsătură de familie. Mie îmi place foarte mult să dorm. Dar nu pentru că am fost obosită în ultimii ani, de mică! Pentru mine, relaxarea supremă... deci eu am un ritual când dorm.

Nu e că mă culc că mi-e somn. Nu e ca atunci când mănânci că ți-e foame. Nu! Eu, când mă pun în pat, trebuie să fie așternutul într-un anumit fel. Mă pun, simt perna, întind mâinile, fac așa... Mie îmi place momentul de a mă culca, nu știu dacă înțelegi! Și gândul, de exemplu, la orice petrecere sunt, la orice întâlnire care-mi place, gândul că urmează să mă duc să mă culc mă cucerește mai mult decât orice pe lume. «Bună seara, pupici, la revedere, eu mă duc!». Știu că mă duc și mă culc! Și eu cred că e gelos pe chestia asta, Radu e gelos! «Iar dormi?», pentru că eu și ziua dorm. Totdeauna, eu sunt un om căruia i-a plăcut să doarmă și după-amiaza”, a mărturisit Adela Popescu în cadrul podcastului Sold Out Media.

Adela Popescu: "În 10 minute sunt fresh"

Întrebată dacă reușește să adoarmă rapid sau dacă o copleșesc gândurile înainte de somn, prezentatoarea a explicat că stăpânește foarte bine reprizelor scurte de somn, de care se bucură în timpul zilei.