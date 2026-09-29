Fenomenul Super El Niño continuă să se intensifice în Oceanul Pacific ecuatorial, iar noile date atmosferice și oceanice indică un fenomen de amploare. Potrivit celor mai recente date, episodul ar putea ajunge printre cele mai intense înregistrate, cu efecte asupra circulației atmosferice și a vremii din Europa și America de Nord.

Super El Niño din 2026 continuă să se intensifice în Oceanul Pacific ecuatorial și se pregătește să devină unul dintre principalii factori climatici ai iernii 2026-2027. Noile date oceanice și atmosferice indică o creștere importantă a intensității fenomenului. Potrivit ultimelor proiecții pe termen lung prezentate, episodul ar putea deveni unul dintre cele mai intense înregistrate în peste un secol de observații, relatează MeteoWeb. Intensificarea este asociată cu rafale puternice de vânt din vest și cu slăbirea accentuată a alizeelor. Atmosfera reacționează deja la modificările din Pacific, printr-un model de unde staționare care poate influența circulația atmosferică globală pentru mai multe luni, până la începutul primăverii.

Anomaliile extreme din Pacific pot schimba aspectul sezonului rece

Temperaturile neobișnuit de ridicate din partea centrală și estică a Oceanului Pacific provoacă schimbări importante ale presiunii atmosferice. Atunci când valorile depășesc anumite praguri, fenomenul poate trece de la o formă moderată la una extremă.

Potrivit datelor prezentate de specialiști, observațiile satelitare indică o suprafață foarte mare de apă cu temperaturi neobișnuit de ridicate, cu valori care ajung la peste +4 grade Celsius față de media sezonieră. Un asemenea episod poate modifica puternic traseul curentului jet, favorizând adâncirea unei depresiuni în Pacific și formarea unui anticiclon de mari dimensiuni deasupra Canadei. Acest tipar poate favoriza temperaturi neobișnuit de ridicate în nordul Statelor Unite, în timp ce spre sud se poate îndrepta o succesiune intensă de furtuni.

Efectele acestei anomalii se pot manifesta la scară globală, prin modificarea echilibrului termic al atmosferei și oceanelor.

O puternică undă Kelvin se deplasează sub suprafața oceanului

Unul dintre mecanismele care alimentează încălzirea din Pacific se află sub suprafața oceanului. Analiza primilor 200 de metri ai coloanei de apă indică formarea unei unde Kelvin masive, cu anomalii care ajung la aproape +10 grade Celsius față de valorile obișnuite.

Această rezervă de energie termică se întinde pe mai mult de 10.000 de kilometri și se deplasează treptat spre est, apropiindu-se de suprafață și contribuind la alimentarea fenomenului El Niño. Deplasarea masei de apă este asociată cu anomalii importante ale vânturilor zonale. Potrivit datelor prezentate, în lunile iulie și august acestea au ajuns pe primul loc într-o arhivă istorică ce acoperă 86 de ani.

Combinația dintre modificările atmosferice și cele oceanice slăbește puternic tiparul obișnuit al alizeelor și creează condițiile pentru un episod termic extrem.

Prognozele indică un posibil vârf al fenomenului în lunile următoare

Potrivit celor mai recente prognoze, fenomenul ar urma să atingă punctul maxim și să devină unul dintre cele mai intense episoade din ultimele șapte decenii. Vârful lunar estimat ar putea depăși +3 grade Celsius, o valoare descrisă în sursă drept fără precedent în bazele de date istorice analizate. În același timp, indicele multivariat ENSO ar fi ajuns recent la valoarea de +2,5, indicând intensitatea semnalului asociat fenomenului.

Sistemul atmosferic este descris ca fiind legat de un model de unde staționare, care poate menține zonele de presiune scăzută în poziții relativ fixe pentru perioade îndelungate.

Ce efecte sunt anticipate în Europa

Pentru Europa, prognozele indică persistența unui flux puternic dinspre vest. Acest tipar ar favoriza temperaturi medii mai ridicate pe o mare parte a continentului în perioada următoare.

În America de Nord, situația ar fi diferită în funcție de regiune.