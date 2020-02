De Marian Ursescu,

Atmosferă de sărbătoare la Rm. Vâlcea! De la dispariția Oltchimului, fanii vâlceni au așteptat șapte ani pentru o nouă provocare, iar aceasta a venit.

Echipa antrenată de Florentin Pera a câștigat cu 28-20 în fața campioanei Suediei și, cu o etapă înainte de finalul grupelor, e calificată între primele opt echipe ale Europei.

„Vâlcea așteaptă de șapte ani acest moment. E un oraș care trăiește și respiră handbal. Sunt mulțumit că am readus echipa pe harta Europei. Le mulțumesc fetelor pentru tot ceea ce au făcut în acest sezon, chiar dacă au fost și momente grele, cu probleme de lot, cu accidentări”, a declarat Pera.

„Așteptăm adversarul din sferturile de finală, o să fie o echipă foarte puternică. Pentru noi calificarea în sferturi e un bonus, în primul sezon sub actuala denumire, nu știu câți s-ar fi așteptat să ajungem aici. Eu n-aș vrea să ne oprim aici, dar sunt obiectiv și spun clar că ar fi un miracol să ne calificăm în Final Four”, a mai punctat antrenorul.

Vâlcea joacă la Györ, în ultima etapă, pe 7 martie, dar disputa cu campioana Europei e una de vacanță. Probabil că va juca echipa a doua a oltencelor la Györ, titularele pregătind partida din 11 martie, de la București, cu CSM. E meciul decisiv pentru titlu, unul în care CSM are doar șansa victoriei, iar Vâlcea are și varianta egalului!