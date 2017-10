Wozniacki, prima declarație după ce a umilit-o pe Simona Halep. Nordica și-a procurat a doua victorie în Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor, iar Halep rămâne cu un singur succes.

Daneza a bătut-o măr pe româncă, scor 6-0, 6-2, după o oră și 3 minute de joc. La final, la interviul oferit chisr pe terenul de joc, Carolinei nu-i venea să creadă ceea ce tocmai izbutise: ”Mă gândeam: «Oare ce se întâmplă»? Chiar joc atât de bine?”.

„I was thinking, ‘what’s happening? Am I really playing that well?'” –@CaroWozniacki ? #WTAFinals pic.twitter.com/jVr3Cp3Wnf

— WTA (@WTA) October 25, 2017