SUA nu acceptă o taxă de trecere prin Ormuz

Secretarul de stat american Marco Rubio a spus, marți, că Statele Unite nu vor accepta ca Iranul să impună taxe de trecere sau redevențe în Strâmtoarea Ormuz și a descris zona drept o „cale navigabilă internațională” pe care navigația trebuie să rămână liberă.

Rubio arrived in the UAE today and gave an interview at the airport:



“You cant have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies [like Hezbollah and Hamas] are launching missiles and drones” pic.twitter.com/hWBF0GKwNK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2026

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite în Abu Dhabi, parte a unui turneu diplomatic în statele din Golf. Țările din regiune urmăresc cu atenție negocierile dintre Washington și Teheran, mai ales după atacurile cu rachete și drone din timpul conflictului.

Iranul spune că strâmtoarea va rămâne „administrată”

De partea cealaltă, Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz nu va reveni pur și simplu la situația de dinaintea războiului. O delegație iraniană condusă de Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului de la Teheran, a mers în Oman pentru discuții despre gestionarea strâmtorii.

Iranul și Omanul au anunțat că vor analiza „costurile” serviciilor legate de administrarea trecerii și au invocat suveranitatea asupra apelor teritoriale. Ghalibaf a spus că strâmtoarea va rămâne „administrată” de Iran, decize care provoacă tensiuni în negocierile cu Statele Unite.

Traficul naval începe să revină

După acordul dintre SUA și Iran, traficul prin Ormuz a început să crească. Luni, 22 iunie, prin strâmtoare au trecut 37 de nave care transportau materii prime, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii februarie, potrivit datelor platformei Kpler citate de AFP.

Blocarea strâmtorii a afectat economia mondială și a dus la creșteri mari ale prețului petrolului. După primele semne de detensionare, barilul de Brent a coborât sub 78 de dolari, departe de vârful de peste 126 de dolari atins în perioada cea mai dură a conflictului.

Disputa privind inspecțiile nucleare continuă

Negocierile dintre Washington și Teheran nu sunt însă încheiate. Una dintre cele mai sensibile teme rămâne programul nuclear iranian. Iranul a transmis că nu intenționează să permită Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să inspecteze principalele instalații nucleare bombardate de Israel și Statele Unite.

Donald Trump susține însă că Teheranul a acceptat „pe deplin” inspecțiile la instalațiile nucleare și că aceste controale ar garanta „onestitatea nucleară”. Iranul neagă însă de ani întregi că ar încerca să obțină arma nucleară și susține că are dreptul la un program nuclear civil.

Acordul semnat de Statele Unite și Iran deschide o perioadă de negocieri de 60 de zile, care poate fi prelungită. Discuțiile sunt mediate de Pakistan și Qatar și trebuie să clarifice mai multe teme dificile: statutul Strâmtorii Ormuz, inspecțiile nucleare, sancțiunile, fondurile iraniene blocate și rolul grupărilor susținute de Teheran în regiune.

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