În contextul escaladării conflictului, Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.

Marile companii de transport și-au suspendat operațiunile

Companiile de transport maritim Maersk și Hapag-Lloyd au confirmat că au suspendat serviciile către portul Cernomorsk, unul dintre cele trei terminale ucrainene de apă adâncă de la Marea Neagră.

„Recentele atacuri cu rachete şi drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaţionale şi de securitate.”, a explicat Hapag-Lloyd.

Compania a precizat însă că piața ucraineană continuă să fie aprovizionată prin transport rutier și feroviar, folosind rute care traversează Polonia și România.

Potrivit platformei de monitorizare MarineTraffic, joi dimineață nicio navă comercială nu a intrat într-un port ucrainean de la Marea Neagră.

Ucraina avertizează asupra unei crize alimentare

Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiga, a declarat că niciun vas comercial nu a utilizat coridorul maritim ucrainean în ziua precedentă, deși țara se află „chiar în plin sezon de recoltare”.

Oficialul ucrainean a avertizat că atacurile asupra porturilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității alimentare mondiale și a anunțat că Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie.

Exporturile de cereale, aproape complet oprite

Ucraina este unul dintre cei mai importanți exportatori mondiali de:

grâu;

porumb;

rapiță;

semințe de floarea-soarelui;

ulei vegetal.

Aproximativ 90% din exporturile de mărfuri ale țării sunt realizate prin porturile de la Marea Neagră, în special cele din regiunea Odesa.

Împreună, Rusia și Ucraina asigură aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu grâu, astfel că blocarea transporturilor are efecte imediate asupra piețelor internaționale.

Potrivit companiei Lloyd’s List Intelligence, tensiunile din zonă au început deja să ducă la creșterea prețurilor internaționale la grâu.

Exporturile agricole către Asia, Africa şi Orientul Mijlociu sunt printre puţinele surse de valută forte ale Ucrainei.

Situația, cea mai gravă din ultimii trei ani

Anton Shapran, broker maritim din Odesa și angajat al companiei Maritime Logistics, afirmă că actuala situație este fără precedent în ultimii ani.

„În ultimele zile, situaţia a devenit cea mai gravă din mai 2022.”, a spus acesta.

El a precizat că doar navele de dimensiuni mai mici mai pot fi redirecționate prin porturile ucrainene de pe Dunăre.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, vizând terminale de cereale, depozite de ulei de floarea-soarelui și nave comerciale.

Duminică, un atac asupra navei comerciale Golden Leo, aflată în largul coastei Odesei, s-a soldat cu moartea a 10 persoane, printre care patru membri ai echipajului din India. În urma incidentului, autoritățile indiene l-au convocat pe ambasadorul Rusiei pentru explicații.

La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov, precum şi asupra aşa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancţiunile.

Exporturile sunt blocate în principalele porturi

Datele platformei Kpler arată că:

din 12 iulie, din portul Odesa nu a mai plecat niciun transport de produse agricole, ultimul fiind un cargou cu 20.000 de tone de porumb către Turcia;

în portul Cernomorsk, ultima încărcătură, de 65.000 de tone de porumb cu destinația Bulgaria, a fost expediată pe 19 iulie;

în portul Pivdennyi, aflat la aproximativ 40 de kilometri est de Odesa, nu s-a înregistrat niciun export în această săptămână.

Blocarea transportului maritim afectează una dintre principalele surse de venit în valută ale Ucrainei și riscă să amplifice tensiunile pe piața mondială a cerealelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE