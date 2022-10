Zborul R1133 al companiei Aerolíneas Argentinas, un avion Airbus A330-200 cu două motoare cu reacție, care a decolat pe 18 octombrie, în jurul orei locale 20.00, de la Madrid, a avut mari probleme în timpul zborului, în drum spre aeroportul Ezeiza din Buenos Aires.

Potrivit relatărilor publicate pe Twitter, pasagerii au fost luați prin suprindere în timp ce aeronava se mișca în sus și în jos, astfel că oamenii și obiectele au fost aruncați și s-au ciocnit în interiorul avionului.

„Ei bine, au fost niște turbulențe în timpul cărora nu ni s-a spus să ne punem centura de securitate și toată lumea a zburat”, a scris unul dintre pasageri. „Chiar și stewardesele erau la podea”, a precizat acesta.

El a povestit cum capetele oamenilor s-au izbit de suprafețele avionului. „Ultimele șapte ore de zbor au fost un coșmar nenorocit”, a adăugat el.

O imagine postată pe Twitter arată pasageri înghemuiți într-un colț de frică, în urma turbulențelor, cu resturi împrăștiate pe podeaua cabinei. O altă imagine arată ceea ce părea a fi o încrengătură de tuburi de măști de oxigen atârnând din tavan.

Severe turbulence hits passenger jet over the Atlantic, leaving it completely trashed. 12 were injured. pic.twitter.com/KM8coJ3gs4

Într-o altă fotografie poate fi văzută o femeie cu bandaje în jurul rănilor suferite la nas.

12 out of 271 passengers onboard Aerolineas Argentinas Airbus A330-202 (LV-FVH) received injuries as the aircraft met with severe Turbulence. Aircraft landed safely on Runway 11 of Buenos Aires (EZE).#aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/0c17XSv84j