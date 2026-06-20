Cum au fost furate datele

De această dată, nu este vorba despre un atac asupra unei companii sau o breșă de securitate în cadrul unui serviciu online. Informațiile au fost colectate prin programe malware cunoscute sub denumirea de „stealer logs”, potrivit publicației elvețiene Blick, parte a grupului Ringier. Aceste aplicații malițioase sunt instalate pe dispozitivele victimelor fără știrea acestora și extrag datele direct din calculatoare, inclusiv parolele salvate, cookie-urile și istoricul de navigare.

„Stealer logs” sunt unele dintre instrumentele preferate ale infractorilor cibernetici, datorită discreției lor. De cele mai multe ori, victimele nu sunt conștiente de faptul că dispozitivele lor sunt infectate, iar malware-ul poate funcționa luni întregi fără a fi detectat.

Serviciul de verificare online „Have I Been Pwned”, care înregistrează datele compromise prin scurgeri de informații, și-a îmbogățit baza de date pe 15 iunie, adăugând 56 de milioane de adrese de e-mail și 124 de milioane de parole.

Cât de mare este amploarea atacului

Fondatorul „Have I Been Pwned”, australianul Troy Hunt, a declarat că baza de date a platformei sale conține acum aproximativ 17 miliarde de înregistrări. Printre cele mai cunoscute scurgeri anterioare se numără atacul asupra LinkedIn din 2012, în urma căruia au fost furate datele a 164 de milioane de utilizatori, și cel asupra Adobe, care a avut loc în 2013.

Platforma „Have I Been Pwned” a identificat aceste informații compromițătoare în cadrul unor baze de date uriașe de înregistrări similare, dar detaliile unui anumit software rău intenționat nu au fost dezvăluite.

Sfaturi pentru protejarea conturilor

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să creeze parole complexe, care să conțină cel puțin 12 caractere, inclusiv majuscule, litere mici, cifre și simboluri speciale. De asemenea, este esențial să se utilizeze parole diferite pentru fiecare cont online și să se activeze autentificarea în doi pași ori de câte ori este posibil.

Contul de e-mail este cel mai sensibil. Dacă cineva reușește să obțină acces la el, poate folosi funcția de „resetare parolă” pentru a prelua controlul asupra altor conturi asociate acelei adrese de e-mail, avertizează experții.

Utilizarea unui manager de parole poate simplifica procesul de gestionare a mai multor parole complexe. În acest fel, utilizatorii nu trebuie să-și amintească fiecare combinație în parte, ci doar parola principală a managerului.

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