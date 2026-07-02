„Ar fi fost bine dacă guvernul ar fi făcut mai mult, ar fi avut mai multă grijă de voi”, a spus Van Bruggen. Dar, în schimb, „a dat greș”, a continuat ea. „În numele întregului cabinet, vă prezint sincerele mele scuze pentru acest lucru. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.” Ministrul Sophie Hermans (Sănătate Publică) a fost, de asemenea, prezentă.

Însărcinată în afara căsătoriei, o mare rușine

Deși nu era interzis fetelor și femeilor necăsătorite să păstreze copilul, Legea adopției din 1956 a fost însoțită de presiuni din partea bisericilor, familiilor, Consiliului pentru Protecția Copilului și asistenților sociali pentru a renunța la copil.

A rămâne însărcinată în afara căsătoriei era considerată de societate o mare rușine și, în mod eronat, chiar o dovadă a unei tulburări la femeie. Drept urmare, femeile însărcinate pur și simplu nu vedeau altă opțiune decât să renunțe la copilul lor.

Anul trecut, o comisie de anchetă a concluzionat că mamele și copiii lor au suferit daune semnificative ca urmare a acestor abuzuri. Mamele, tații și copiii lor, adesea tineri, aveau „puțină sau deloc voce, darămite vreun control”, au declarat cercetătorii conduși de profesorul de pedagogie Micha de Winter. De asemenea, s-a întâmplat ca mamele să fie legate la ochi în timpul nașterii, pentru a nu construi o legătură cu copilul lor.

Vină pe viață

Scuzele cabinetului vin în urma raportului Schade door Schande (Daune prin rușine) publicat anul trecut. „Femeile au fost singure atât în ​​timpul nașterii, cât și în timpul renunțării la copil. Și în viața lor ulterioară, au existat, de asemenea, vinovăție, rușine, relații familiale rupte și durere”, a concluzionat la acea vreme Comisia de anchetă privind renunțarea la copil și adopția.

Nici tații, în măsura în care erau implicați, nu au fost ascultați. „Tați supraviețuitori s-au simțit invizibili și marginalizați.” Consecințele au fost semnificative și „continuă până în ziua de azi”.

Comisia de anchetă a indicat diverse părți implicate în societate și în guvern. Psihiatrii, de exemplu, le-au respins pe mame ca fiind instabile și au spus că, prin urmare, erau incapabile să crească un copil. Guvernul a adoptat o legislație care a slăbit poziția părinților biologici în raport cu părinții adoptivi și a fost responsabil pentru organizațiile implicate, cum ar fi Consiliile regionale pentru Protecția Copilului.

Mărturia uneia dintre mame

Renée de Bode (78) a participat la întâlnirea de scuze de la teatrul Amare din Haga. Avea 19 ani când a trebuit să renunțe la fiul ei și acum, aproape șaizeci de ani mai târziu, încă se întristează în fiecare zi: „Este ca și cum aș fi pierdut un copil”.

„Sunt convinsă că aceste scuze din partea cabinetului vor face mult bine diverselor mame biologice”, spune De Bode. Personal, ar prefera să audă o exprimare a regretului din partea Consiliului pentru Protecția Copilului. „Aceștia sunt oamenii care au fost direct implicați la momentul respectiv. Dar, pe de altă parte, mulți dintre acești oameni nu mai sunt în viață.”

Și mai ales, ar dori să vadă mai multă transparență în ceea ce privește dosarele din acea perioadă. În prezent, nu are încă acces la toate informațiile despre adopție. „Ca mamă, vrei să știi exact cum a decurs totul pe atunci. Știu câte ceva despre cum gândeau oamenii pe atunci, dar rămâne vag. Cred că asta se datorează faptului că autoritățile nu vor să recunoască pe deplin că au greșit la momentul respectiv.”

Și alte părți interesate pledează pentru o mai mare transparență. Fundația Olandeză pentru Mamele Biologice subliniază că există două dosare asociate cu fiecare familie destrămată: unul referitor la mamă și, de exemplu, la circumstanțele și bolile ereditare ale acesteia și unul referitor la modul în care a avut loc adopția, cum ar fi discuțiile care au avut loc.

Nici președinta Ellen Venhuizen, și mamă biologică, nu a primit acces deplin la dosarul adopției. „Nu mai vrem informații redactate.”

Restituirea sprijinului pentru sănătate mintală

Fundația olandeză De Nederlandse Afstandsmoeder ar dori, de asemenea, sprijin financiar dacă femeile au primit ajutor psihosocial. „Aproape fiecare mamă și fiecare copil abandonat a avut parte de așa ceva la un moment dat. Unele pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și de foarte multe ori au plătit singure pentru asta. Asta a costat o avere.” În ciuda acestor „capete libere”, fundația este mulțumită de scuze.

Acest lucru este valabil și pentru copiii dați spre adopție. „Cabinetul a întârziat puțin, dar mai bine mai târziu decât niciodată”, spune președintele Frans Haven din Verleden, de la Zicht, fundația pentru copiii dați spre adopție.

Împreună cu De Nederlandse Afstandsmoeder, aceștia au lansat o campanie media pentru a aduce în atenția celor implicați întâlnirea de scuze. În opinia lor, cabinetul a făcut prea puțin pentru a-i informa pe toți cei implicați despre sesiune. Anunțul a apărut doar într-un buletin informativ al comisiei de anchetă cu o sută de abonați. În cele din urmă, au existat 350 de înscrieri pentru întâlnirea de joi după-amiază.

Haven: „Suntem acum încântați de recunoașterea a ceea ce ni s-a făcut. Dar dincolo de asta, aceste scuze nu sunt un punct, ci o virgulă. Ne dorim foarte mult ca acestea să fie urmate de deschiderea tuturor arhivelor, fără restricțiile care sunt încă în vigoare în prezent.”

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
GSP.RO
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 15:43
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
Exclusiv Interviu
Politică 12:55
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
Parteneri
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Adevarul.ro
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Stiri Mondene 18:14
Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Insula Iubirii - Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 18:05
Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
ObservatorNews.ro
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Mediafax.ro
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 15:43
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 14:42
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație