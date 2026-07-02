„Ar fi fost bine dacă guvernul ar fi făcut mai mult, ar fi avut mai multă grijă de voi”, a spus Van Bruggen. Dar, în schimb, „a dat greș”, a continuat ea. „În numele întregului cabinet, vă prezint sincerele mele scuze pentru acest lucru. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.” Ministrul Sophie Hermans (Sănătate Publică) a fost, de asemenea, prezentă.

Însărcinată în afara căsătoriei, o mare rușine

Deși nu era interzis fetelor și femeilor necăsătorite să păstreze copilul, Legea adopției din 1956 a fost însoțită de presiuni din partea bisericilor, familiilor, Consiliului pentru Protecția Copilului și asistenților sociali pentru a renunța la copil.

A rămâne însărcinată în afara căsătoriei era considerată de societate o mare rușine și, în mod eronat, chiar o dovadă a unei tulburări la femeie. Drept urmare, femeile însărcinate pur și simplu nu vedeau altă opțiune decât să renunțe la copilul lor.

Anul trecut, o comisie de anchetă a concluzionat că mamele și copiii lor au suferit daune semnificative ca urmare a acestor abuzuri. Mamele, tații și copiii lor, adesea tineri, aveau „puțină sau deloc voce, darămite vreun control”, au declarat cercetătorii conduși de profesorul de pedagogie Micha de Winter. De asemenea, s-a întâmplat ca mamele să fie legate la ochi în timpul nașterii, pentru a nu construi o legătură cu copilul lor.

Vină pe viață

Scuzele cabinetului vin în urma raportului Schade door Schande (Daune prin rușine) publicat anul trecut. „Femeile au fost singure atât în ​​timpul nașterii, cât și în timpul renunțării la copil. Și în viața lor ulterioară, au existat, de asemenea, vinovăție, rușine, relații familiale rupte și durere”, a concluzionat la acea vreme Comisia de anchetă privind renunțarea la copil și adopția.

Nici tații, în măsura în care erau implicați, nu au fost ascultați. „Tați supraviețuitori s-au simțit invizibili și marginalizați.” Consecințele au fost semnificative și „continuă până în ziua de azi”.

Comisia de anchetă a indicat diverse părți implicate în societate și în guvern. Psihiatrii, de exemplu, le-au respins pe mame ca fiind instabile și au spus că, prin urmare, erau incapabile să crească un copil. Guvernul a adoptat o legislație care a slăbit poziția părinților biologici în raport cu părinții adoptivi și a fost responsabil pentru organizațiile implicate, cum ar fi Consiliile regionale pentru Protecția Copilului.

Mărturia uneia dintre mame

Renée de Bode (78) a participat la întâlnirea de scuze de la teatrul Amare din Haga. Avea 19 ani când a trebuit să renunțe la fiul ei și acum, aproape șaizeci de ani mai târziu, încă se întristează în fiecare zi: „Este ca și cum aș fi pierdut un copil”.

„Sunt convinsă că aceste scuze din partea cabinetului vor face mult bine diverselor mame biologice”, spune De Bode. Personal, ar prefera să audă o exprimare a regretului din partea Consiliului pentru Protecția Copilului. „Aceștia sunt oamenii care au fost direct implicați la momentul respectiv. Dar, pe de altă parte, mulți dintre acești oameni nu mai sunt în viață.”

Și mai ales, ar dori să vadă mai multă transparență în ceea ce privește dosarele din acea perioadă. În prezent, nu are încă acces la toate informațiile despre adopție. „Ca mamă, vrei să știi exact cum a decurs totul pe atunci. Știu câte ceva despre cum gândeau oamenii pe atunci, dar rămâne vag. Cred că asta se datorează faptului că autoritățile nu vor să recunoască pe deplin că au greșit la momentul respectiv.”

Și alte părți interesate pledează pentru o mai mare transparență. Fundația Olandeză pentru Mamele Biologice subliniază că există două dosare asociate cu fiecare familie destrămată: unul referitor la mamă și, de exemplu, la circumstanțele și bolile ereditare ale acesteia și unul referitor la modul în care a avut loc adopția, cum ar fi discuțiile care au avut loc.

Nici președinta Ellen Venhuizen, și mamă biologică, nu a primit acces deplin la dosarul adopției. „Nu mai vrem informații redactate.”

Restituirea sprijinului pentru sănătate mintală

Fundația olandeză De Nederlandse Afstandsmoeder ar dori, de asemenea, sprijin financiar dacă femeile au primit ajutor psihosocial. „Aproape fiecare mamă și fiecare copil abandonat a avut parte de așa ceva la un moment dat. Unele pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și de foarte multe ori au plătit singure pentru asta. Asta a costat o avere.” În ciuda acestor „capete libere”, fundația este mulțumită de scuze.

Acest lucru este valabil și pentru copiii dați spre adopție. „Cabinetul a întârziat puțin, dar mai bine mai târziu decât niciodată”, spune președintele Frans Haven din Verleden, de la Zicht, fundația pentru copiii dați spre adopție.

Împreună cu De Nederlandse Afstandsmoeder, aceștia au lansat o campanie media pentru a aduce în atenția celor implicați întâlnirea de scuze. În opinia lor, cabinetul a făcut prea puțin pentru a-i informa pe toți cei implicați despre sesiune. Anunțul a apărut doar într-un buletin informativ al comisiei de anchetă cu o sută de abonați. În cele din urmă, au existat 350 de înscrieri pentru întâlnirea de joi după-amiază.

Haven: „Suntem acum încântați de recunoașterea a ceea ce ni s-a făcut. Dar dincolo de asta, aceste scuze nu sunt un punct, ci o virgulă. Ne dorim foarte mult ca acestea să fie urmate de deschiderea tuturor arhivelor, fără restricțiile care sunt încă în vigoare în prezent.”

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