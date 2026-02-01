Rusia a lansat un atac în masă, care a vizat minele DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina. Compania a transmis că în urma atacului au murit 15 mineri, iar alți șapte au fost răniți, potrivit publicației Kyiv Independent.

Unul dintre atacuri a lovit un autobuz în orașul Ternivka, care transporta mai mulți mineri ce își încheiaseră tura de muncă.

„Autobuzul transporta muncitori minieri – civili care nu erau implicați în luptă. Acesta este încă un atac brutal cu victime, doar pentru ziua de azi”, a declarat Dmytro Lubinets, comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului.

Mai devreme, în aceeași zi, Rusia a lansat două atacuri asupra orașului Zaporojie din sudul țării, rănind cel puțin nouă persoane, printre care și un copil. Unul dintre atacuri a vizat o maternitate.

Atacurile au avut loc în contextul eforturilor continue de negociere a unui acord de pace între Ucraina, SUA și Rusia. Pe fondul crizei energetice provocate de atacul Moscovei, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe 29 ianuarie că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să suspende atacurile asupra orașelor ucrainene pentru o săptămână.

Cu toate acestea, Moscova a declarat ulterior că această măsură se va aplica doar Kievului și va dura până pe 1 februarie, chiar înainte de următoarea perioadă de frig.

