Potrivit autorităților, incidentul a avut loc la ora locală 18.46, două ceasuri mai târziu în România, când un tren a lovit un obiect în tunelul Fisherton, iar a doua garnitură s-a ciocnit de acesta din cauza unor probleme de semnalizare.

Serviciul de pompieri şi salvare din Dorset şi Wiltshire au declarat accidentul drept „incident major”. La intervenție au fost mobilizați 50 de pompieri și mai multe echipaje medicale.

Un mecanic de tren, care a rămas blocat în locomotivă, a fost îngrijit de paramedici.

În total, 17 persoane au fost transportate la spital.

Serviciile feroviare din zona aflată în apropierea tunelului Fisherton din zona Salisbury au fost oprite pentru câteva ore.

Network Rail a transmis că „serviciile de urgenţă au răspuns la un incident la Fisherton Tunnel, lângă Gara Salisbury, care a implicat cursa 1708 GWR, între Portsmouth Harbour şi Bristol Temple Meads, şi cursa SWR 1720, de la Londra Waterloo la Honiton”.

