Despăgubiri pentru 12,2 milioane de metri pătrați de teren din Iași

Proiectul de act normativ permite demararea exproprierilor pe coridorul autostrăzii A8. Acest demers marchează aprobarea amplasamentului final al lucrării de utilitate publică, stabilit în conformitate cu varianta finală a studiului de fezabilitate.

Prin acest document se definitivează atât listele imobilelor din proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cât și cele ale proprietăților private care vor fi afectate de traseul autostrăzii.

Proiectul stabilește o sumă totală pentru despăgubiri de 193.832.787,60 lei, bani ce vor fi alocați de la bugetul de stat. Fondurile sunt destinate unui număr de 5.782 de imobile private, care însumează o suprafață totală de 12.213.657 de metri pătrați de teren, cu sau fără investiții și construcții existente.

Coridorul de expropriere traversează județul Iași de la vest la est și afectează proprietăți situate pe raza a 19 localități. Printre unitățile administrativ-teritoriale vizate se numără municipiul Pașcani, orașele Târgu Frumos și Podul Iloaiei, precum și comunele Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Bălțați, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești.

Valoarea totală a despăgubirilor a fost calculată printr-un raport de evaluare realizat în aprilie 2026 de către Nicolae Grădinaru, expert autorizat ANEVAR. Sumele individuale estimate pentru fiecare proprietar au fost stabilite strict în conformitate cu prevederile Legii numărul 255/2010.

Autostrada A8: Două contracte semnate, două în contestație

Două dintre cele patru contracte ale Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, finanțate prin programul SAFE, au fost semnate, iar alte două sunt blocate în faza contestațiilor. Proiectul Autostrăzii A8, cunoscută și sub numele de Autostrada Unirii, este considerat esențial pentru conectivitatea regiunii Moldova.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos: Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat deja contractul pentru tronsonul 1, pe o lungime de 27 de kilometri, care va lega Târgu Neamț, din județul Neamț, de Târgu Frumos, din județul Iași. Contractul, atribuit asocierii SA&PE Construct SRL (lider), Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Euro-Asfalt, are o valoare de 4,87 miliarde lei, fără TVA.

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani: Pentru acest lot, ce se întinde pe 28,6 km între Târgu Frumos și Lețcani (județul Iași), constructorul desemnat a fost asocierea Danlin XXL (lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL și Evropiski. Totuși, atribuirea contractului, a cărui valoare rămâne deocamdată confidențială, este contestată de companiile Strabag și asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S. (lider), CBI Construcții și Turism & Investiții SRL. Plângerile sunt analizate în prezent de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Tronsonul 3 Lețcani – Iași: Un pas important a fost făcut în luna mai 2026, când contractul dintre Lețcani (DN28) și Iași (DN24) a fost semnat cu constructorul spaniol FCC Construccion. Valoarea acestui contract depășește 3,93 miliarde lei, fără TVA. Tronsonul, cu o lungime de 17,7 km, va funcționa ca o centură modernă pentru partea de nord a municipiului Iași.

Tronsonul 4 Iași – Ungheni: Ultimul tronson, care va lega Iași de Ungheni, rămâne blocat în urma contestațiilor. Reprezentanții Construcții Erbașu susțin că oferta asocierii conduse de Itinera SPA, declarată câștigătoare de CNIR pe 24 aprilie 2026, ar fi trebuit exclusă din cauza unor abateri profesionale anterioare. De cealaltă parte, Itinera SPA a depus la rândul său o contestație, încercând să-și apere titlul de câștigător. Oferta Itinera SPA este în valoare de 3,57 miliarde lei, fără TVA, cu aproximativ 25% sub estimarea inițială a contractului.