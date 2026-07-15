Atacurile au fost anunțate de Robert Brovdi, comandantul Sistemelor fără pilot. Potrivit acestuia, dintre cele 20 de nave atacate, 17 erau petroliere, două tancuri de gaze și un remorcher.

„Acum este rândul Mării Negre – 20 într-o singură noapte. (…) Prima rundă a bătăliei navale s-a încheiat”, a comentat Robert Brovdi, alias „Maghiarul”.

⚡️ Overnight, Ukraine's Unmanned Systems Forces struck the first 20 vessels of Russia's shadow fleet in the Black Sea - Madyar



"The first round of the naval battle is over: 116 shadow fleet vessels in the Sea of Azov. Now it's the Black Sea - 20 in one night: tankers and a… https://t.co/Zs6QXKcAfV pic.twitter.com/NJwUnVnxV3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 15, 2026

Comandantul ucrainean a menționat totodată că Ucraina a lovit în ultimele nouă zile un total de 120 de nave din flota-fantomă a Rusiei în Marea Azov, impunând practic o blocadă în această zonă maritimă care constituie o cale de transport importantă pentru produsele agricole rusești vândute în străinătate, dar mai ales pentru aprovizionarea trupelor rusești via Crimeea.

La rândul lor, rușii au atacat trei nave comerciale: una într-un port din regiunea Odesa și două în timp ce traversau Marea Neagră pe coridorul cerealelor cu destinația Ucraina. Aceste atacuri s-au soldat cu trei morți, printre care căpitanul uneia dintre nave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE