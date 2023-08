400 de voluntari pentru sărbătoarea ciclismului din București. Ce înseamnă să ajuți fără a primi niciun ban? „Te face să dai tot ceea ce este mai bun în tine”

România se află pentru al doilea an consecutiv pe harta internațională a ciclismului, fiind gata pentru un eveniment cu peste două mii de participanți.

Duminică, 27 august, Bucureștiul e gazda „LÉtape by Tour de France”, iar ziua de concurs va începe din Piața Constituției de la ora 8.00.

Primii vor pleca cei înscriși pe traseul „City Adventure” de 14 km. Apoi, de la ora 13.00 vor pleca în cursă cei înscriși pentru traseele „The Ride”, de 42 km și „The Race”, de 85 km.

„Străinii fac cunoștință cu țara noastră”

„Mii de cicliști vor pedala pe străzile Bucureștiului. Aștept cu nerăbdare acest eveniment minunat și sunt sigur că participanții vor trăi în acest an, din nou, o experiență unică a ciclismului”, a fost mesajul pe care Antoine Quiers, project manager pentru Seria LÉtape, l-a avut la conferința de anunțare a evenimentului.

Cătălin Sprînceană, președintele Federației Române de Ciclism, a spus că, în primul rând, „este un eveniment prin care străinii fac cunoștință cu țara noastră”.

Iar Alexandru Ciocan, fost sportiv de performanță a adăugat: „Noi eram aruncați într-un colț al orașului când aveam concursuri, dar generația actuală are un noroc fantastic. Un pas uriaș pentru o normalitate”.

Oamenii din spatele performanței

Dar pentru desfășurarea unui astfel de eveniment e nevoie de mulți oameni în spate.

400 de voluntari vor participa la cursă și vor ajuta la buna organizare. Cu ajutorul celor care se ocupă de organizarea la București a „LÉtape by Tour de France”.

Libertatea a vorbit cu trei dintre acești voluntari: Andrada Puiu (26 de ani), Marius Olaru (34) și Deju Ștefan (46).

Aceștia au răspuns la trei întrebări și vorbesc despre decizia de a face voluntariat, despre cum trăiești un astfel de eveniment sportiv sau despre motivația și experiența acumulată.

Libertatea: De ce ați ales să fiți voluntar?

Andrada Puiu: Anul trecut, LÉtape Romania 2022 mi-a oferit ocazia de a fi pentru dată voluntar la un eveniment de ciclism. O experiență pe care am așteptat-o și am trăit-o din plin alături de prietenii mei, de cicliștii participanți și de susținătorii gălăgioși de pe margine. Atunci am avut oportunitatea de a fi și unul dintre coordonatorii echipei de voluntari, fapt care m-a conectat și mai mult cu evenimentul, atmosfera și mi-a alimentat dorința de a contribui activ la succesul per ansamblu.

Andrada Puiu

Marius Olaru: În ultimii ani am fost tot mai implicat în organizarea și gestionarea evenimentelor sportive. Am ales să fiu voluntar pentru că am considerat că pot aduce plusvaloare, datorită competențelor acumulate în ultimii ani, pasiunii pe care o am în a coordona echipe și din curiozitatea de a înțelege care este procesul din spatele acestui eveniment. Este foarte interesant, greu de descris în cuvinte, mai ușor de a fi experimentat și înțeles.

Ștefan Deju: An de an, mă bucur din rolul de voluntar de experiențe unice, de contexte și evenimente profesionale din domenii diferite, de la cele sociale la cele sportive, care îmi aduc cea mai mare satisfacție. Vara aceasta mi-am propus să nu ratez LÉtape Romania 2023, am auzit numai lucruri bune de la prietenii mei, că s-au distrat pe cinste la ediția trecută și și-au făcut multe amintiri memorabile. Sunt sigur că în acel weekend mă voi bucura de o experiență unică.

„Fiecare experiență este intensă, altruistă și complexă”

Libertatea: Cum trăiești un astfel de eveniment sportiv?

Andrada Puiu: O experiență diferită în adevăratul sens al cuvântului. Voluntarii se trezesc de la 3-4 dimineața astfel încât la ora 5 să fie în Piața Constituției. Acolo este locul unde se oferă ultimele indicații, coordonatorii se asigură că toți voluntarii sunt prezenți și sunt pregătiți pentru a da startul aventurii. Pe parcursul orelor, este multă agitație, distracție, dar și multă atenție.

Marius Olaru: Am o satisfacție aparte când știu că pot fi de ajutor, când oamenii îmi propun să gestionez și să coordonez echipe, să fiu implicat în buna organizare a unui eveniment. Am ocazia de a îmbunătăți starea de spirit a celor din jurul meu, să contribui la experiența pe care o au, iar totodată să mă bucur de beneficiile pe care le am la nivel personal. Cu cât mă implic mai mult, cu atât găsesc noi motive de a fi cât mai receptiv la tot ceea ce se petrece în jurul meu.

Marius Olaru

Ștefan Deju: Cred că fiecare experiență este intensă, altruistă și complexă. Uneori nu știi dacă vei mai avea oportunitatea să fii implicat în astfel de evenimente, așa că dedicarea și implicarea trebuie să fie mereu la nivel maxim. Îmi propun mereu să-mi realizez sarcinile asumate, să fiu colegul pe care cel de lângă se poate baza, dar să nu uit nici să zâmbesc, voia bună este foarte importantă în voluntariat, se spune că îți dă un boost de energie.

„Dacă mai mulți oameni ar fi implicați în activități de voluntariat, societatea noastră ar avea foarte mult de câștigat”

Libertatea: Ce înseamnă pentru tine să dai o mână de ajutor?

Andrada Puiu: Să ai oportunitatea de a coordona, motiva și încuraja o echipă numeroasă de voluntari, care au pasiuni și valori diferite, care sunt pasionați de ciclism sau nu, care sunt veterani în ale voluntariatului sau care experimentează pentru prima dată fenomenul. Cred că este o relație win-win care mă determină să accept să fiu prezentă și să fac voluntariat de fiecare dată când știu că pot aduce plusvaloare, pentru că beneficiile nu vor întârzia să apară, cu siguranță.

Marius Olaru: Voluntariatul nu este despre câștiguri financiare sau materiale, este mai mult despre relațiile cu cei din jur, satisfacția pe care o ai la final de zi, când știi că prin contribuția ta poți avea un impact pozitiv. Pentru mine a fost de interes domeniul sportiv, aici mi-am adus contribuția, dar sunt sigur că orice pasiune ai avea, cu siguranță există acolo o oportunitate de voluntariat de care poți profita.

Ștefan Deju: Voluntariatul te face să dai tot ceea ce este mai bun în tine, în primul rând, să îți dovedești ție că poți face orice: de la o simplă indicație către cei care au nevoie, până la a coordona o echipă formată din mai mulți colegi cu ajutorul cărora trebuie să asiguri realizarea sarcinilor primite în vederea reușitei evenimentului/scopului acțiunii de voluntariat. Dacă mai mulți oameni ar fi implicați în activități de voluntariat, societatea noastră ar avea foarte mult de câștigat.

Deju Ștefan

Mai multe străzi închise timp de 7 ore

Cum vorbim de un eveniment de amploare, traficul va avea serios de suferit și va fi restricționat începând cu ora 7:00 până la ora 14:00, după cum urmează:

Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Splaiul Unirii pe sensul către București, Bd. Decebal, Bd. Basarabia, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, străzile Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, Șoseaua Kiseleff, străzile Buzești, Berzei, V. Pârvan. B.P. Hașdeu și Bd. Libertății.

Mai multe străzi vor fi închise pe durata evenimentului

„L’Étape by Tour de France” este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfășurate în 25 de țări în 2023.

„O capitală fără trafic, trei trasee excepționale și o atmosferă festivă care sărbătorește sportul și apartenența, participanții fiind înscriși, de regulă, ca echipă sau susținuți de familie, prieteni, colegi”, este mesajul cu care organizatorii pregătesc evenimentul din acest an, care va avea loc la București.

