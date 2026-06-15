48 de români au fost la un pas să câștige marele premiu la 6 din 49

48 de jucători au fost la un singur număr de marele premiu la Loto 6/49. Fiecare a câștigat însă doar 6.609 lei, în timp ce jackpotul de peste 32,6 milioane de lei a rămas report pentru următoarea tragere. Potrivit datelor publicate de Loteria Română, la tragerea Loto 6/49 de duminică, 14 iunie 2026, nimeni nu a reușit să ghicească toate cele șase numere câștigătoare.

În schimb, la categoria a II-a, unde sunt premiați jucătorii care nimeresc 5 numere din 6, au fost înregistrate 48 de câștiguri. Fiecare premiu a fost de 6.609,34 lei.

Marele premiu la Loto 6/49 a rămas report

Premiul de categoria I, adică marele premiu, nu a fost câștigat nici la tragerea de duminică. Reportul a ajuns astfel la 32.654.179,52 lei. Suma este una dintre cele mai importante aflate în joc în acest moment la Loto 6/49 și va fi reportată pentru următoarea extragere.

La categoria I, fondul de câștig a fost de 951.745,20 lei, dar, pentru că nu a existat niciun bilet cu toate cele șase numere, banii se adaugă la reportul deja existent.

Câti bani primesc cei care au prins 5 numere din 6

Cei 48 de jucători care au ghicit 5 numere din 6 au împărțit fondul categoriei a II-a. Valoarea unui câștig a fost de 6.609,34 lei. În total, premiile acordate la categoria a II-a au însumat 317.248,32 lei.

Pentru că fiecare câștig este mai mic de 10.000 de lei, se aplică prima treaptă de impozitare pentru veniturile din jocuri de noroc, adică 4% din suma brută.

Astfel, pentru un premiu de 6.609,34 lei, impozitul este de aproximativ 264,37 lei. După reținerea taxei, fiecare câștigător rămâne cu aproximativ 6.344,97 lei.

În total, pentru cele 48 de câștiguri de la categoria a II-a, statul reține aproximativ 12.689,76 lei, iar suma netă care ajunge la câștigători este de aproximativ 304.558,56 lei. Fiecare dintre cei 48 de jucători rămâne cu aproximativ 6.345 de lei după impozit, din câștigul brut de 6.609,34 lei. Statul reține 264,37 lei pentru fiecare premiu.

Mii de câștiguri la categoriile inferioare

La aceeași tragere, au fost înregistrate și 2.045 de câștiguri la categoria a III-a, unde sunt premiate biletele cu 4 numere din 6. Fiecare câștig la această categorie a fost de 155,13 lei.

La categoria a IV-a, unde sunt premiate biletele cu 3 numere din 6, au fost 26.111 câștiguri. Valoarea fiecărui premiu a fost de 50 de lei.

Fondul total de câștiguri la Loto 6/49 pentru tragerea din 14 iunie 2026 a fost de 34.594.226,32 lei.

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