Qualcomm a anunțat oficial următorul său procesor mobil de top, „Snapdragon 8 Elite Gen 5”. Această dezvăluire vine înaintea Conferinței Snapdragon 2025, unde compania va prezenta cipul care va alimenta următoarea generație de telefoane Android premium. Mai multe informații despre performanță și caracteristici sunt așteptate la Summitul Snapdragon care va avea loc mai târziu în acest an.

Apple a lansat varianta finală a iOS 26, cea mai recentă versiune a sistemului de operare pentru iPhone, după trei luni de testare beta. Actualizarea este disponibilă de luni, 15 septembrie, pentru modelele iPhone 11 și mai noi. Utilizatorii pot instala noul iOS prin intermediul aplicației Setări, în secțiunea General – Actualizare software. Această versiune aduce o serie de îmbunătățiri și funcții noi, unele fiind disponibile doar pe modelele mai recente de iPhone.

Apple a lansat recent noul iPhone Air, care funcționează exclusiv cu eSIM, fără slot pentru cardul SIM tradițional. Această mișcare marchează începutul sfârșitului pentru cartelele SIM fizice. În ultimii ani, eSIM-ul a apărut ca o alternativă, multe telefoane noi oferind opțiunea de a utiliza atât SIM tradițional, cât și eSIM. Cu toate acestea, experții sunt de acord că direcția este clară. „În timp, așteptați-vă ca slotul pentru SIM să dispară complet“, spun aceștia.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

În martie 2025 Apple a transmis noi instrucțiuni angajaților. Peste 200 dintre aceștia au primit documente actualizate care vizează modul în care trebuie să evalueze răspunsurile chatbotului Apple, aflat încă în dezvoltare. Spre deosebire de ghidurile folosite în 2024, noua versiune include mai multe exemple și mențiuni despre Donald Trump. Acestea vizează rectificări în ceea ce privește politicile de diversitate, echitate și incluziune.

Samsung a început lansarea oficială a actualizării One UI 8 pentru seria Galaxy S25. Utilizatorii ar trebui să fie atenți la notificarea pe care o vor primi în acest sens. Procesul de upgrade este unul pe etape și nu va avea loc simultan în toate piețele și pentru toate telefoanele. Samsung a furnizat și o listă oficială a device-urilor care vor primi actualizarea „mai târziu în acest an”. Aceasta include seriile S24, S23, S22, precum și Z Fold și Z Flip.