Cel mai recent sondaj eJobs ne arată că începem să ne împrietenim cu inteligența artificială. 6 din 10 români spun că folosesc AI-ul cel puțin o dată pe zi. Jumătate dintre respondenți cred că AI-ul le va face viața mai ușoară în următorii 2-3 ani și doar 18% mai au un sentiment negativ când se gândesc la AI. 

Guvernul anunță un nou mod de acordare a sporurilor. Acestea ar urma să fie acordate acolo unde există, demonstrabil, factori de risc sau condiții vătămătoare. Măsura vizează, într-o primă etapă, doar sectorul public și sănătatea și vine cu ideea de a lega veniturile suplimentare de realitatea din teren și nu de reguli generale. Pentru angajații din sănătate, asta ar înseamna că nu toată lumea va mai primi automat sporuri, dar acolo unde ele sunt justificate, vor avea o bază mai clară și mai corectă.

2026 a debutat exploziv pentru candidații fără studii superioare. Aplicările au crescut cu peste 50% pe iajob.ro în luna ianuarie, iar traficul pe platformă a explodat încă din primele zile ale anului. Cei mai activi sunt muncitorii necalificați, absolvenții de liceu și muncitorii calificați, iar majoritatea joburilor disponibile cer cel mult doi ani de experiență. WhatsApp-ul rămâne canalul preferat prin care aceștia aleg să contacteze angajatorii, iar peste jumătate dintre joburile de pe iajob.ro au salariul la vedere.

Se pare că AI-ul nu ne face să muncim mai puțin. Din contră. Un studiu Harvard Business Review, realizat timp de 8 luni într-o companie care folosește AI la nivel enterprise, arată că angajații au ajuns să lucreze mai rapid, pe mai multe task-uri, dar și mai multe ore, fără să li se ceară explicit acest lucru. Eficiența adusă de inteligența artificială a dus la mai multă muncă, nu la reducerea ei, iar o parte dintre responsabilități au înlocuit practic nevoia de noi angajări.

8 din 10 angajatori români vor crește salariile în 2026, conform unui sondaj efectuat pe 217 companii la finalul anului trecut. Cu toate acestea, un sfert dintre angajatori spun că oferă salarii mai mici decât concurența. 50% dintre angajatori se confruntă cu lipsa de experiență specifică în domeniu a candidaților, motiv pentru care recalificarea va fi o prioritate în 2026.


Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura": „Practic nu eram singur, dar eram singur"
Întreținerea l-a costat pe un bărbat din București, care nu a avut 25 de zile apă caldă și căldură, cât prețul unui boiler electric de 80 de litri
Știri România 13:43
Întreținerea l-a costat pe un bărbat din București, care nu a avut 25 de zile apă caldă și căldură, cât prețul unui boiler electric de 80 de litri
Minerii şi energeticienii protestează în Piaţa Victoriei față de măsurile luate de Guvern. Care sunt nemulțumirile lor
Știri România 13:14
Minerii şi energeticienii protestează în Piaţa Victoriei față de măsurile luate de Guvern. Care sunt nemulțumirile lor
Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura": „Practic nu eram singur, dar eram singur"
Stiri Mondene 15:00
Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura": „Practic nu eram singur, dar eram singur"
Power Couple România 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au scăpat de eliminare. Ce echipă a părăsit competiția
Stiri Mondene 14:36
Power Couple România 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au scăpat de eliminare. Ce echipă a părăsit competiția
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri"
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri"
