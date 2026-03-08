Uite, ce-nseamnă femeie!

Și uite așa ne zice Mioara Lincan: „Depinde de felul cum trăiești în familie, ceea ce vezi la părinții tăi. Depinde și ce cânți. Dacă vezi un dezmăț, o vagabonțeală, o drogăraie, o bătaie de moarte. Poți să urmezi și tu acea cale. Dacă vezi seriozitate, muncă, cinste, liniște în casă, asta urmezi și tu ca și soție, ca și mamă, ca și bunică, ca ce vrei. Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Omul te vede când e el la o nuntă, la un botez, când e cel mai sensibil. Și așa te ține minte. 

Fetiță la Mărginenii de Sus. „Acordeonul era păpușica mea”

Și uite așa ne zice Mioara Lincan: „Au fost lăutari toată familia, din partea lui tata și a lui mama. Duceam nunți și baluri împreună de vineri până luni. Și cu căruța tot pe drum și la bal, și la nuntă. Copilăream privind la mama cum cântă. Când mama n-a mai avut glas, tata i-a dat toba să țină nunți. Și mi-a atârnat mie acordeonul de gât. Acordeonul era păpușica mea, că am avut timp puțin să fiu copilă. La Ploiești mă ducea tăticul meu și am făcut canto. Doi ani de zile”. 

Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Lăutăreasa Mioara Lincan

La 14 ani, furată de Marin. La 19 ani are trei copii

Eram tot la o nuntă, când fratele meu, și el instrumentist, mi-a zis: «Uite-l pe Marin. Îl iei și pleci cu el în lume». Nu-l știam, nici nu ne sărutasem, nici nu-l văzusem. Era mult mai mare ca mine. În seara aia Marin m-a furat și m-a dus la ai lui. Aveam 14 anișori și am avut grijă de omul ăsta până a murit. O palmă nu mi-a dat. Mi-a făcut toate poftele. Soacră-mea era a rea. Mă trezeam dimineața în zori. Fă de mâncare, fă curat în casă, în curte. Mă trimitea cu oile și aveam copil în burtă. Duceam nuntă de vineri până luni, iar. Tot cu copil în burtă. Până când soacră-mea a aruncat în mine c-o oală cu ciorbă fierbinte. Atunci, Marin a zis până aici! Plecăm. Ne-am mutat la Găești. Am devenit Mioara din Găești”. 

Lăutăreasă. De la Nămol învățătură 

„Nu-i ușor, copilul meu. Să ai un repertoriu curat. Nu măgării, cu «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă». E, dacă și ăsta e cântec… că place cică la lume, adică s-a schimbat lumea așa în rău? Pe mine m-a învățat Ion Nămol cu adevărat meseria asta de lăutăreasă. Mi-a zis văd cu îți place Romica Puceanu, văd. Dar, a zis Nămol ăl bătrân, Mioaro, să pui focul tău. Tu să fii Mioara! Și așa mi-am dat drumul și așa am câștigat eu lumea. Dumnezeu să-l țină la bine pe Nămol că era geniu”. 

Acum. 73 de ani: „Mâine duc o nuntă. Duminică am concert. Nu sunt pe figuri și pe alea”

„Am făcut mâncărică. O ciorbică de perișoară, niște chifteluțe. Pentru Paulica, pentru fiica mea și nepoțica Măriuța. Dar ce, Doamne, artistele sunt prințese, n-au voie să gătească mâncare? Să măture prin curte? Dacă ești mai puturos, mă rog, mai știu colege din astea de ale mele care nu ridică un pai, vorba cântecului. Asta nu sunt eu. Mâine duc o nuntă. Duminică am concert. Nu sunt pe figuri și pe alea. Am colindat toată America, toată Canada, toată Europa. Am ținut pe vocea mea trei copii la școli”.

„Eu am învățat să trăiesc din cântecele mele. Ce e bun și ce e rău, de acolo știu”

„Când te iubește, Dumnezeu îți și ajută. Mai e și după sufletul omului. Dacă ești rău și faci așa rele pe pământul ăsta, te lovește Dumnezeu, unde te doare mai tare. La voce te lovește. 

Dumnezeu mi-a dat vocea! Eu cânt nu spun cuvinte. 

Vii azi la o cântare, a doua zi pleci la alta. Cu Dumnezeu înainte. El îți dă vocea. E gâtul sănătos, corzile vocale sănătoase, astea de tine țin. Dacă tragi așa de tine și nu știi cum să folosești vocea, te lasă, să știi, când ți-e lumea mai dragă. Astăzi, sunt oameni fără voce și oameni care au voce mică și trag de ea. Pleacă darul lui Dumnezeu. 

Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Cu vocea a ținut trei copii la școli

„Dacă-ți intră, copilul meu, melodia în cap, textul îl scrii, îl înveți, faci repetiții și gata. Ești stăpân pe el”

Am caiete cu cântece scrise. De când eram pe lângă mama, de copil, notam cântecele. Eu am cântat și cu acordeonul, așa că eu cunosc un instrument. Pe mine n-au cum să mă păcălească instrumentiștii în spate când mă acompaniază. Eu știu tot ce se întâmplă ca și armonie, ca și acompaniament în spate. Știu să-mi spun tonurile. Dar sunt soliști care nici nu știu tonalitatea la care să cânte și orchestra le dă cu două tonuri mai sus și sunt terminați. Îi îngroapă de vii. Nu se aud.

Tutunul. Alcool. Drogăraie

N-am fumat. Așa, o țuică fiartă de Crăciun, da! Te mai îndeamnă, ia nașule, ia finule, ia Mioaro! Eu nu. Nimeni din familia mea n-a fost cu băutura. Atâția cântăreți s-au dus din cauza băuturii, din cauza tutunului, din cauza familiei. La lăutărie este complicat. E viață complicată că ispitele sunt acolo. Câștigi mulți bani repede, îi și termini repede dacă te ții de băutură și tutun. Sau cum se practică acuma să mă ierte Dumnezeu, cu preacurvie, cu jocuri la cazinouri, cu drogăraie, cu multe. Nu, pe vremea mea nu s a procedat așa ceva. Muncă, acasă, familie, copii. Am fost un om care a muncit foarte mult pentru copiii mei. N-au jignit măcar un copil în viața lor.

Gelozia

În familia mea nu, nu, niciodată, niciodată n-au fost probleme de genul ăsta sau cum se practică acuma scandaluri. Își ia unul altuia femeia. Ce e asta? Nu mai e respect, nu mai e rușine. Probabil că sunt eu bătrână, nu mai sunt la modă cu ce să poartă. Dar așa ceva nu văd de ce ar fi bine. Exista o rușine, un Doamne Doamne. Cum să fac eu așa ceva? 

De ce e lumea așa nebună, fără rușine, ce s-a întâmplat? 

Generația asta tânără nu mai are respect față de părinți, nu mai ascultă, zic și eu. Pe mine să privesc la părinți, asta m-a ajutat să am viața mea. Eu n-am văzut calea băuturii, a drogăraiei, a bătăii. Mă uit la copii de 14-15 ani, cum ajungi să te droghezi, să faci crime? Nu mai ai niciun gram de respect sau de frică. Frică în sensul bun, nu că mă bate tata, mama. Mi-e frică de mama, de tata, de Dumnezeu. E prea mult dezmăț. Adică, tu te duci la școală, de ce? Ca să-ți arăți disprețul pentru profesori? Ce-o fi asta? 

Uite ce cântece sunt. De astea de șmecherii. Și astea te împing să faci prostii, știi? 

«Eu sunt șmecherul numărul unu și dau cu pumnul». Hai, ia, ce învață un om de la asta? Unde se mai cântă de dragoste, de părinți, de frați, de viață, de șpriț, cum a cântat Gică Petrescu. «Am bani, am valoare». Ai bani? Nu, n-ai nicio valoare. Și mai este ceva. Milogeala. Să te duci să stai pe capul lui să îți dea bacșiș la nuntă. Nu, mă frate, ca solist stai la scenă, fă-ți repertoriu, cântă frumos. De ce te mai duci să milogești pe la mese sau la restaurante cum se cântă acuma și s-a cântat toată viața? Aia e milogeală, copilul meu. Nu mai e muzică.

Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Și la 73 de ani se mai duce la nunți

Să visezi la cai verzi pe pereți

Nu, copilul meu, n-am visat. Pentru că uite, de exemplu, m-am căsătorit, am dat naștere la copii, munca. Veneam de la nuntă, copilul mic mă aștepta acasă, dormeam și eu câteva ore, trebuia să mă scol, să fac mâncare, să fac curățenie. Mă duceam cu oile la câmp. Ce timp? Am vrut o casă frumoasă, ce-mi trebuie palat? Totul e să fie curățenie. N-am tins să fim miliardari. Dar să am bani să cresc copiii, da. Eu dacă nu cânt ce am? Nimic! Că la munca noastră nu e pensie. E doar ce câștigi la nuntă. Și, uite, nu-s datoare la bănci, la cămătari. Și eu zic că e bine. Nu vreau s-ajung povara nimănui.

Străinătatea

Păi, am fost prin America cu Loredana, am dormit în pat cu ea. Cu Bănică, cu Stela, cu Arșinel. E greu. Fără mângâiere. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dar nu-i ușor. E urâtă străinătatea. Îl aveam pe Marin cu Parkinson, sincer, de asta am plecat pe străinătate. Niciodată n-am gândit însă să rămân pe acolo. Am avut propuneri multe. De la prietene bune. Cum să plec de pe lângă familia mea, de lângă copiii mei, de lângă bărbatul meu. Libertate? – ziceau toți. Libertate? N-am fost eu cu șmecherii de astea. 

«Păi, nu era mai bine în străinătate. Deși aici e Bolojan». «Ne taie, ne taie tot. Ăsta trebuie bătut cu cureaua la funduleț, pe cuvântul meu de onoare».

„Nicușor vă place?”. „Știi, copilul meu, la Nicușor e ceva ciudat. Eu nu înțeleg cum gândește omul ăsta. Nu știu, nu știu ce vrea, nu știu cum să-l judec eu. Dar eu cu politica, mai ușor. Eu cânt”.

Mioara Lincan vă invită la concert, în București. La Expirat, în seara asta, de Ziua Femeii, de la ora 20.00.

Șaraimanic le aduce împreună pe Mioara Lincan, Aura Mirela, Melisa Key în concertul Lăutăresele. Le vor acompania Marin Alexandru la vioară, Leonard Iordache la țambal și Costel Nechita la bas. https://saraimanic.life/the-saraimanic-life/#lautaresele

Fotografii de Ștefan Marinescu, Alina Grigorescu, Vlad Braga/Șaraimanic

Lăutăreasa Mioara Lincan_0261Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai mare iceberg de pe Pământ, care era de 2 ori mai mare ca Londra, mai are doar câteva săptămâni până se va topi

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Știri România 10:14
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Știri România 09:33
Guvernul lucrează pe 5 scenarii, ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei. „Este extrem de important”, spune Bogdan Ivan
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Stiri Mondene 10:42
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Stiri Mondene 09:23
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax.ro
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
KanalD.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului