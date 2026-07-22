Roxana Mînzatu: „Aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă sunt în afara pieței muncii”

„Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Comisia Europeană lansează consultarea partenerilor sociali pentru o posibilă inițiativă europeană dedicată acestora.

În Uniunea Europeană, aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă sunt în afara pieței muncii. Peste 31 de milioane sunt femei, iar aproape una din cinci ar dori să lucreze. În loc să întrebăm doar „de ce nu muncesc?”, trebuie să întrebăm și: „ce îi împiedică să muncească?”, a transmis Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu spune că uneori problema este chiar sistemul

Aceasta a mai transmis în postare faptul că, uneori, problema o reprezintă sistemul, astfel că omul este trimis de la o instituție la alta, fără o soluție primită.

„Poate fi lipsa unui loc la creșă, o dizabilitate, o problemă de sănătate, lipsa transportului, competențe care nu mai corespund cererii sau responsabilitatea de a îngriji singuro un copil sau un adult dependent. Uneori, problema este chiar sistemul: omul este trimis de la o instituție la alta, fără să primească o soluție. Important: ideea nu este obligăm pe cineva să muncească și nu discutăm despre tăierea beneficiilor sociale.

Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane: evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială”, a mai scris Roxana Mînzatu.

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