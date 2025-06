Cum percepe norocul un elev de nota 10

Toma Brihăcescu

Afișarea rezultatelor de la examenul de Bacalaureat l-au făcut „nemaipomenit de fericit” pe Toma Brihăcescu, elev al Liceului Teoretic Grigore Moisil din Timișoara.

„Nu mi-a venit să cred în momentul în care am aflat rezultatul. Știam că probele au mers bine și nu am avut multe probleme cu anumite exerciții, dar în momentul în care a venit rezultatul am fost foarte surprins, pentru că mi se pare că, pe deasupra muncii pe care o depunem, e până la urmă vorba și despre despre noroc, despre a scrie într-un mod care se placă persoanei care ajunge să citească lucrarea. Sunt foarte fericit că mi-a fost oferită șansa asta și că ceea ce am scris a fost corect și a putut să ajungă la persoane care să citească cu bucurie ce am scris și să considere că este de acord cu opiniile mele (n.r. la proba de Limba Română)”, a declarat Toma Brihăceanu pentru Libertatea.

Toma și colegii lui, pregătiți pentru BAC printr-un proiect pilot al liceului

Absolventul de 10 din Timiș a explicat și modalitatea în care a învățat pentru Bacalaureat, spunând că „pregătirea pentru examen a fost destul de intensă”.



„În clasa a 12-a nu am reușit să îmi aloc foarte mult timp pentru alte activități în afară de pregătire. Avantajul meu este că am fost destul de concentrat și în clasele anterioare și atunci nu a fost un efort așa de mare de făcut. A fost vorba despre foarte multă recapitulare, restructurare a informațiilor. Evident am fost ajutat de profesorii excepționali de la Liceul Teoretic Grigore Moisil, care ne-au susținut cu adevărat și s-au asigurat că învățăm și că putem obține rezultate frumoase”, mai spune Toma.

În acest an, elevii aflați în anii terminali la „Moisil” au beneficiat de un proiect pilot prin care s-au putut pregăti mai bine pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„A fost vorba de o schimbare de orar în ultimele două module ale școlii, modulele 4 și 5, în care elevii din clasele terminale au avut sansa să se pregătească mult mai mult la materiile de examen. În locul materiilor care nu intră în programa de bacalaureat s-au făcut numai ore specifice pentru matematică, română și disciplina a treia.

La orele acelea, profesorii ne-au pus la dispoziție materiale de lucru, ne-au monitorizat activitatea și ne-au lăsat să ne folosim în mod util acel ultim timp rămas înainte de Bacalaureat ca să putem să lucrăm mai mult la școală și să nu mai avem așa de mult de lucru acasă”, a mai arătat Toma, care a fost și reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație al liceului.

Succesul de la BAC nu e o întâmplare

Nota obținută de Toma Brihăcescu la ediția din 2025 a Bacalaureatului nu este întâmplătoare. În timpul liceului, elevul a participat la mai multe olimpiade județene și naționale.

„Am fost un copil căruia i-a plăcut informatica foarte mult și am început foarte devreme, în clasa a treia sau a patra, să merg la un club de programare, CoderDojo. Asta m-a îndemnat mai departe să particip la olimpiadele de informatică an de an. Am obținut diverse rezultate frumoase la olimpiadele județene, dar cele mai bune rezultate la informatică au fost calificările la etapa națională în clasele a noua și a zecea. După aceste două clase am fost implicat și în olimpiada de germană și am reușit să obțin premiul 3 la proba pe echipe la etapa națională”, a rememorat absolventul.

Pasul următor, facultatea, dar care?

Cu nota 10 la examenul de Bacalaureat, Toma nu are încă nu a luat o decizie cu privire la facultatea pe care o va urma. „Am să vă spun absolut sincer. Încă mă chinui mult să iau această decizie. Problema este că îmi plac mult și disciplinele concrete, reale, exacte, cum sunt matematica și informatica, dar am o atracție și către disciplinele care implică extrem de multă creativitate pură, dezbateri și astfel de aspecte diferite. În momentul acesta încerc să iau această decizie și nu știu încă exact unde voi ajunge. Depinde și de răspunsurile pe care le voi primi de la facultăți, dar sper din suflet să reușesc să aleg ceva care să-mi satisfacă diversele dorințe și nevoi pe plan academic”, a mai declarat Toma Brihăcescu, care ia în calcul și continuarea studiilor în străinătate, dar nu a luat „o decizie absolută” în acest sens.

Oportunitățile văzute de Toma în domeniul IT

Pentru că este pasionat de informatică, Toma se gândește și la o carieră în domeniu și este pregătit să facă față provocărilor din IT, în care vede mai multe oportunități.

„Îmi dau seama că în momentul acesta poate să fie o situație destul de dificilă (n.r. în IT), dar datorită dezvoltării inteligenței artificiale și a acestui boom digital prin care trecem cumva cu toții, cred că o să apară din ce în ce mai multe oportunități. În momentul de față cred că cel mai important lucru într-o carieră care are legătură cu informatica este posibilitatea de a rezolva probleme din lumea reală, probleme concrete, de a automatiza procese și de a face lucrurile să funcționeze mai ușor, mai rapid. Cred că este o perioadă în care ne vom concentra mult pe a îmbunătăți procese deja existente și a simplifica anumite sarcini pentru oameni”, a explicat Toma viziunea sa.

Proaspătul absolvent ia în calcul și studii în domeniul economic sau al afacerilor, dar și în domeniul designului grafic sau al artelor, unde ar putea să își valorifice creativitatea.

Liceul de la sat care a atacat BAC-ul cu „veterani” are un candidat promovat

În județul Timiș, a doua cea mai mare notă din Timiș, 9.96, a fost obținută de o elevă de la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara. Eleva nu a putut fi contactată pentru a spune dacă depune contestație sau nu. A treia cea mai mare notă din Timiș este 9.93 și îi aparține unui candidat de la C.D. Loga. În afara Timișoarei cea mai mare notă, 9.88, a fost obținută de un elev al Liceului Teoretic „Iulia Hașdeu” din Lugoj.

La Liceul Tehnologic „Petre Miloi” din comuna Biled, județul Timiș, despre care Libertatea a relatat că are la examenul de Bacalaureat din acest an doar absolvenți din promoțiile anterioare au fost șase candidați. Unul singur a luat BAC-ul, la limită, cu nota 6.06. Absolventul a terminat liceul în urmă cu mai mult de 10 ani și nu a dorit să comenteze rezultatul.

