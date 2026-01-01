Capitala belgiană a atras mulțimi mari de cetățeni în centrul orașului și pe Platoul Heysel, unde aproape 60.000 de oameni s-au adunat pentru a admira artificiile care au colorat cerul și au împodobit sferele Atomiumului cu nuanțe vibrante.

Un alt eveniment a fost renumitul festival FCKNYE de la Brussels Expo, care a atras 30.000 de participanți. În ciuda interdicției artificiilor, mai multe persoane le-au declanșat totuși, așa cum a remarcat și departamentul de pompieri din Bruxelles.

Poliția din Bruxelles a fost chemată de 344 de ori între orele 18.00 și miezul nopții. Pe lângă violențele împotriva ofițerilor de poliție, autobuzele și tramvaiele au fost, de asemenea, avariate.

Mai multe „incidente grave” au fost, de asemenea, raportate de poliția capitalei, dar „situația a rămas sub control datorită unei ample desfășurări multidisciplinare”.

Doi polițiști din districtul Midi au fost răniți în timpul unei opriri în trafic „care s-a intensificat”. Un paramedic a fost agresat de pacientul său minor în timpul unui apel. Mai multe vehicule de urgență au fost vizate cu artificii și cocktailuri Molotov.

În ciuda tulburărilor din alte părți ale orașului, aproximativ 90.000 de oameni au participat pașnic la spectacolul oficial de artificii și la evenimentele din apropierea Atomiumului.

Foc de artificii la Bruxelles. Foto: Profimedia

La Anvers, 104 persoane au fost arestate, a anunțat poliția la scurt timp după ora 3.00. Majoritatea aveau sub 20 de ani.

În mai multe locuri din oraș, tinerii au dat foc și au tras cu artificii asupra serviciilor de urgență. Poliția a folosit gaze lacrimogene de mai multe ori.

Tânăr împușcat de o echipă SWAT, în Țările de Jos

Poliția antirevoltă a fost desfășurată în mai multe locații din Olanda din cauza tulburărilor. În jurul miezului nopții, o echipă SWAT a împușcat un bărbat înarmat în Utrecht.

Acesta „manifesta un așa-zis „comportament de neînțeles”, a explicat un purtător de cuvânt, și reprezenta un „pericol imediat”. Bărbatul a fost dus la spital.

