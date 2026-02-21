Mașina fabricată în 2002 care a devenit cea mai căutată de șoferi pe piața second hand

Modelul Skoda Fabia din 2002, disponibil pe piața auto second-hand din Serbia cu prețuri pornind de la 1.300 de euro, este extrem de popular datorită fiabilității și costurilor reduse de întreținere. Mașina este apreciată de șoferii tineri și familiile care caută un vehicul accesibil și practic.

Motivele pentru care modelul de Skoda Fabia din 2002 a devenit tot mai căutat

Skoda Fabia din 2002 continuă să atragă atenția cumpărătorilor de mașini second-hand, fiind recomandată în aproape toate ghidurile de achiziție, potrivit portalului de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Motivul? Rezistența sa, consumul redus de combustibil și ușurința întreținerii sunt principalele avantaje care o fac să rămână în topul preferințelor.

Pe piața auto din Serbia, acest model de prima generație și-a consolidat poziția de-a lungul anilor, iar interesul pentru el a crescut semnificativ în ultimele luni.

Fabia din 2002, preferată de tinerii și șoferii care își doresc a doua mașină

Fabia este preferată atât de tinerii șoferi, cât și de familiile care caută o a doua mașină, datorită combinației dintre mecanica germană, practicitatea cehă și prețul accesibil.

Modelul Skoda Fabia se bazează pe platforma grupului Volkswagen, împărțind soluțiile tehnice cu modele precum Volkswagen Polo și Seat Ibiza. Această bază mecanică este considerată una dintre cele mai fiabile mașini din segment.

Suspensia robustă face față cu brio drumurilor mai proaste, iar piesele de schimb sunt accesibile și ușor de găsit. Problemele mecanice majore sunt rare, dacă mașina este întreținută corespunzător, iar defectele întâlnite sunt, de obicei, minore, cum ar fi cele legate de senzori sau de componentele electronice mici.

Costurile de întreținere pentru modelul de Skoda sunt reduse

Unul dintre cele mai mari avantaje ale Fabia este costul redus al întreținerii. Motoarele mici, precum cele pe benzină de 1.0 și 1.4 litri, contribuie la costuri mici de înmatriculare.

Taxele anuale pentru înmatriculare sunt printre cele mai scăzute din această clasă. Serviciile de întreținere, cum ar fi schimbul de ulei și filtre, sunt accesibile în comparație cu cele ale mașinilor mai noi, dotate cu tehnologii complexe.

De asemenea, costurile pentru reviziile majore sunt rezonabile, iar piesele de schimb sunt ușor de procurat datorită compatibilității cu alte modele ale grupului Volkswagen. Consumul de combustibil este un alt punct forte al acestui model.

Versiunile pe benzină consumă, în medie, între 6 și 7 litri la 100 de kilometri, iar variantele diesel pot ajunge chiar sub 5 litri, ceea ce face ca Fabia să fie ideală pentru utilizarea zilnică, mai ales în oraș.

Care sunt prețurile la care se vinde Skoda Fabia pe piața din Serbia

Conform anunțurilor auto disponibile, Skoda Fabia din 2002 poate fi achiziționată în Serbia la prețuri începând de la aproximativ 1.300 de euro dacă mașina este în stare bună.

Prețul variază în funcție de motor, dotări și starea generală a mașinii. Pentru modelele mai bine întreținute, cu un istoric de service clar și un kilometraj redus, prețul poate ajunge între 1.500 și 2.000 de euro. Totuși, acest model rămâne una dintre cele mai rentabile opțiuni pentru cumpărătorii cu un buget limitat.

