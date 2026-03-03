Preț pe metru pătrat în Belgrad: 2.700 de euro

Ervin Pașanović, economist și expert în imobiliare, a declarat recent, pentru jurnaliștii Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, că piața imobiliară din Belgrad se caracterizează prin prețuri ridicate, determinate de raportul dintre cerere și ofertă. În capitala Serbiei, prețul mediu pe metru pătrat este de 2.700 de euro, semnificativ mai mic decât în Viena, unde acesta depășește 6.000 de euro.

„Cultura este complet diferită. Locuitorii din Viena știu că, dacă vor locui în chirie toată viața, vor avea parte de o calitate bună a vieții. În Belgrad, însă, se consideră că singura proprietate care nu se depreciază în timp de război sau criză, și care nu poate fi pierdută precum economiile din bănci sau plasamentele bursiere, sunt imobiliarele. Chiar și proprietățile naționalizate după cel de-al Doilea Război Mondial au fost, în mare parte, retrocedate moștenitorilor”, a explicat Pașanović, referindu-se la diferențele dintre cele două piețe imobiliare.

Stocul de locuințe: 10 milioane de proprietăți, jumătate nelegalizate

Pașanović a subliniat că în Serbia există o cultură profund înrădăcinată de a deține o locuință, iar oamenii sunt adesea judecați în funcție de acest criteriu. „90% dintre adulții din Serbia dețin o proprietate imobiliară”, a afirmat acesta pentru Blic.

El a adăugat că țara dispune de aproximativ 10 milioane de proprietăți, dintre care cinci milioane sunt legale, iar alte cinci milioane au fost construite ilegal.

Totuși, o bună parte din acestea urmează să fie legalizate prin legea „Casă dulce casă”.

„Imobiliarele sunt baza economiei. Sunt cea mai sigură formă de investiție, cel mai stabil plasament și cel mai bun colateral. Prețurile imobiliare cresc mereu în întreaga lume, cu excepția perioadelor de criză, războaie sau probleme geopolitice. Cât timp prețurile imobiliare cresc, economia noastră este stabilă”, a spus expertul.

Cine sunt cumpărătorii de apartamente în Serbia?

Întrebat cine sunt principalii cumpărători de apartamente în Serbia, Pașanović a explicat că piața este dominată de cei care achiziționează locuințe pentru uz personal.

„Astăzi, apartamentele din Serbia sunt cumpărate de toți cei care își permit acest lucru. Majoritatea acestora locuiesc în apartamentele cumpărate, iar doar un procent mic le achiziționează ca investiție, deoarece prețurile sunt destul de ridicate”, a precizat acesta.

În ceea ce privește impactul noii legi „Casă dulce casă”, care permite înregistrarea proprietăților în cadastru, Pașanović consideră că aceasta nu va influența semnificativ prețurile proprietăților din zonele centrale ale orașelor. „Majoritatea acestor proprietăți sunt situate în suburbii, așa că acolo va exista o creștere a prețurilor, dar nu va afecta prea mult imobilele din zonele centrale”, a explicat economistul.

Va continua creșterea prețurilor?

În privința evoluției prețurilor pe piața imobiliară în 2026, Pașanović a declarat: „Sper că prețurile vor continua să crească, deoarece aceasta înseamnă că economia este stabilă. Dacă prețurile stagnează sau scad, înseamnă că statul se confruntă cu o criză”.

Deși Europa, care influențează semnificativ economia Serbiei, traversează o perioadă de recesiune din cauza războiului din Ucraina, expertul estimează că prețurile imobiliare vor continua să crească în 2026. El a subliniat că „momentul ideal pentru a cumpăra o proprietate este întotdeauna acum”.

„Mi-am cumpărat apartamentul în urmă cu 10 ani cu 85.000 de euro, iar un apartament identic în cartierul în care locuiesc l-am vândut acum trei luni cu 260.000 de euro. Dacă l-aș fi închiriat în acest timp pentru 500 de euro pe lună, aș fi câștigat, de fapt, 320.000 de euro dintr-o investiție inițială de 85.000. Vedeți și voi ce diferență poate apărea în 10 ani”, a concluzionat Pașanović.