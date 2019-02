Mariela, în vârstă de 41 de ani, a povestit că medicul i-a spus că i-a făcut o „favoare” după ce i-a modificat, fără consimțământul ei, nasul. Peruanca avea doar 19 ani pe atunci.

„Am intrat în operație pentru liposucție și m-am trezit cu un nas nou. Cu asta am rămas „, a declarat femeia în timpul emisiunii Butcher de la E!. Ea spune că după operație căile nazale i-au fost grav afectate.

Mariela spune că a optat pentru chirurgia estetică după ce toată copilăria și adolescența s-a confruntat cu probleme legate de greutate.

Pe când avea 19 ai, a mers în Peru să-și viziteze familia, iar cu această ocazie a decis să își facă și operația de liposucție. „M-am întâlnit cu medicul în ziua în care am ajuns. Era un doctor foarte faimos în Peru. Când am vorbit cu el și i-am explicat ce voiam, mi-a spus că era foarte ușor și că putea să o facă a doua zi”.

Cu toate acestea, operația de rutină s-a transformat într-un coșmar când Mariela s-a trezit și și-a dat seama că esteticianul i-a făcut o rinoplastie neautorizată.

„Când m-am trezit, am avut un pansament pe nas”, își amintește ea. „Imediat după operație, l-am văzut pe doctor și mi-a spus că mi-a făcut operația ca pe o 'favoare'. Nu aveam absolut nicio problemă cu nasul meu înainte de operație”, explică ea. „A fost nasul cu care m-am născut și îmi plăcea”.

Mariela spune că bandajul pe care îl avea pe nas a împiedicat-o să realizeze cât de mare era dauna, însă, doctorul a asigurat-o că după ce se va retrage umflătura „va arăta grozav”.

„Când am dat jos bandajele am fost îngrozită de ceea ce am văzut”, a concluzionat femeia, care a fost obligată să trăiască toată viața ei cu această operație pe care nu și-a dorit-o.

