De Petre Dobrescu,

Peste 2.800 de decese s-au înregistrat până acum din cauza epidemiei de coronavirus și peste 82.100 de îmbolnăviri, Covid-19 ajungând pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Autoritățile din SUA se așteaptă la o explozie a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, așa că a grăbit testarea medicamenului despre care se crede că ar fi cel mai potrivit pentru tratarea bolii.

Conform Institutului Național al Sănătății din Statele Unite ale Americii, la Centrul Medical din Omaha al Universității Nebraska a început să le fie administrat antiviralul redemsivir unor pacienți infectați cu coronavirus.

Medicii și oamenii de știință implicați în studiu urmăresc acum eficiența antiviralului și cât de sigur este el pentru oamenii care au coronavirus.

Primul pacient care a primit tratamentul este un cetățean american care s-a infectat cu Covid-19 pe nava de croazieră Diamond Princess.

Conform protocolului, acestuia i s-a administrat intravenos o primă doză de redemsivir de 200 mg, urmând ca pe parcursul internării, de maximum 10 zile, să-i fie injectate zilnic alte 100 mg.

În paralel, cercetători din China testează eficiența redemsivir pe pacienți infectați.

Compania care deține patentul redemsivir a anunțat că studiu se derulează pe 1.000 de pacienți, în total – SUA + Asia.

Foto: Hepta

Cine sunt magistraţii care au decis că o fetiţă de 11 ani poate consimţi sexul cu un bărbat de 52 de ani

Nicusor Dan candidează la Primăria Capitalei cu susţinerea PNL (surse)

Investigație Inclusiv | Tratamente de miliarde de euro nu ajung la pacienții români. Medicamente trimise la export, cu profituri înzecite