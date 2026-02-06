Conducere spitalului a precizat că o doctoriță și o asistentă au fost jignite și amenințate de un pacient care s-a prezentat la Urgențe, potrivit Observatorul Prahovean. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova a confirmat incidentul.

În urma apelului la 112, echipajul de poliție a constatat că disputa verbală dintre cadrele medicale și pacient încetase. În final, doctorița a primit avertisment verbal pentru apel nejustificat la 112.

Conducerea unității medicale a cerut medicului oftalmolog o notă explicativă. Doctorița a spus că pacientului i s-au cerut cartea de identitate și cardul de sănătate pentru a fi înregistrat în registrul de consultații și că acesta a avut o atitudine necorespunzătoare, începând să țipe și să jignească. De asemenea, medicul a susținut că pacientul ar fi fost sub influența alcoolului.

„O asistentă a fost făcută nesimțită. Cu ton ridicat, a cerut personalului să intre el primul și ne-a spus să nu ținem cont de bolnava gravidă, care era înaintea lui. A amenințat, totodată, cu relațiile lui. A acuzat inclusiv că ne folosim de datele lui personale, deși în orice cabinet medical este nevoie de documente pentru înregistrarea consultației și raportarea la CASS. În timpul consultației, am simțit halena etanolică și așa mi-am explicat agresivitatea pe care a avut-o la adresa mea și a personalului medical”, a spus doctorița, în nota explicativă, potrivit publicației citate.

