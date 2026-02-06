În timp ce Marian Godină își trăiește aventura la Survivor România 2026, pensiunea sa din Brașov, o destinația pentru cei care caută o combinație de rustic și modern, e condusă de Georgiana, soția lui. Situată la doar 4 kilometri de Piața Sfatului, această locație unică reflectă pasiunea și dedicarea lui Marian și a soției sale, Georgiana, pentru detalii și confort.

O pensiune cu suflet

Marian Godină, cunoscut pentru rolul său de polițist și scriitor, a făcut un pas important în viața personală prin renovarea unei case vechi din Brașov, transformând-o într-o pensiune primitoare. În timp ce Marian se concentrează pe provocările competiției Survivor, Georgiana administrează pensiunea, păstrând vie viziunea lor comună.

„Se încheie un alt capitol, cel al renovării unei case și aducerii acesteia la stadiul de nou. A fost o perioadă extrem de grea, în care am făcut multe greșeli din care am avut însă de învățat. Am simțit de multe ori că m-am înhămat la mai mult decât puteam duce. Într-o seară m-am așezat în fund pe o bordură și, uitându-mă la ce era în jurul meu, m-a pufnit plânsul. Am luat-o a doua zi de la capăt și am continuat. Am simțit la un moment dat că ale noastre cheltuieli nu se vor mai termina niciodată, am depășit de câteva ori bugetul pe care îl aveam pregătit. Împreună cu Georgiana am dus acest proiect la final. După toate astea, satisfacția reușitei e enormă”, a povestit Marian Godină.

Cum e decorată pensiunea și cât costă cazarea

Pensiunea este compusă din două apartamente generoase, fiecare dotat cu living, dormitor, bucătărie, baie și terasă. Capacitatea maximă este de patru persoane per apartament, iar spațiul de parcare include trei locuri, perfect pentru familii sau grupuri de prieteni. Exteriorul păstrează farmecul arhitecturii tradiționale, în timp ce interiorul oferă confortul modern, de la mobilier la utilități, detalii care atrag turiști din întreaga țară. Aceasta este o opțiune ideală pentru cei care doresc să se relaxeze într-un decor autentic, dar să se bucure în același timp de facilități contemporane.

Pentru cei interesați să descopere această oază de liniște, pensiunea este disponibilă pe platforma booking.com, cu tarife care încep de la 935 de lei pentru două nopți, perioada minimă obligatorie a unui sejur.

Transformarea unei case vechi într-un loc de poveste nu a fost ușoară pentru Marian și Georgiana. Totuși, rezultatul este o pensiune care reflectă munca asiduă și pasiunea lor.

