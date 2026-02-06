58 de kilograme de cocaină confiscate și un șofer român de TIR de 29 de ani arestat – agenții unei patrule mobile a Guardia di Finanza au interceptat pe autostradă, în Imperia, două TIR-uri românești, venite din Spania. Drogurile au fost descoperite de câini, marfa ar fi putut aduce câștiguri între 4 și 5 milioane de euro.

Grecia va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Autoritățile de la Atena dezvoltă deja sistemul de verificare a vârstei care va fi implementat pe platformele de social media, a declarat Dimitris Papastergiou, ministrul guvernanței digitale, potrivit Reuters. „Franța intenționează să implementeze un sistem similar în două luni, iar alte state europene analizează modele inspirate din legislația australiană”, a mai precizat oficialul grec.

Compania bosniacă Integral Inženjering a transmis miercuri că o persoană necunoscută, fără autorizație din partea sa, a folosit documente falsificate în numele societății pentru a participa la licitația privind construcția centurii ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca. Valoare lucrărilor este de un miliard de euro, iar DNA și Parchetul European au intrat pe fir.

Sportivilor de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, care sunt răspândiți în 6 sate în total, li se oferă 24 h din 24 o varietate mare de mâncare. Până la 4.500 de mic dejunuri, prânzuri și cine vor fi pregătite în fiecare zi la Milano Village, iar satul din Cortina dAmpezzo va servi până la 4.000 de mese zilnic. Găsim specialități italiene de la paste și pizza la scamorza afumată, piept de curcan și friptură de somon. Bucătăria asiatică e și ea prezentă!

Bureții de sticlă sunt considerați cele mai vechi animale de pe Pământ, relevă un articol din Libertatea.ro. Oamenii de știință estimează că pot trăi mai mult de 10.000 de ani, posibil maximum 15.000 de ani. Un burete de sticlă observat de cercetători în Marea Ross, un golf din Antarctica, este considerat a fi cel mai vechi animal viu de pe planetă.

