„Aveți grijă la intrarea de pe A2 pe A0. Am distrus roțile și noi și încă mulți alții”, a scris Oana Radu pe Instagram, la story, peste un clip video pe care l-a postat aproape de miezul nopții.

Deranjată de cele întâmplate, Oana Radu l-a filmat atât pe iubitul ei, cum se uita la roțile mașinii, cât și autoturismul avariat.

„Suntem pe A0, am făcut pană pe față și am bubuit-o și pe aia de pe spate. Două cauciucuri”, a spus iubitul artistei pe filmare.

Apoi, Oana Radu s-a întrebat retoric de ce mai plătește taxe, dacă drumurile sunt pline de gropi după ce afară ninge.

„Într-o groapă… Nu doar noi, ci și încă două mașini, înaintea noastră. Era o groapă atât de mare. Eu nu pot să cred că am distrus mașina. Am distrus mașina, nu se poate așa ceva. Nu se poate! Deci, suntem pe A0. Pentru ce plătim taxe, oameni buni? Pentru ce mai plătim taxe, dacă noi ajungem în situația asta din cauza drumurilor? De ce mai plătim?

În timp ce noi stăteam aici, a mai făcut un băiat pană cu mașina. Deci, mi se pare că nu se poate așa ceva, oameni buni. Din cinci în cinci minute opresc oameni… Și noi așteptăm platforma”, a spus Oana Radu pe Instagram la story.

După ce a dezvăluit că în doar câteva minute patru mașini au fost avariate în același loc la intrarea de pe A2 pe A0, Oana Radu a spus că a ajuns platforma și i-a luat de acolo, însă un alt șofer a făcut pană fix când ei voiau să părăsească locul.

„Suntem pe platformă și a mai făcut un băiat pană. Acum îl roagă pe domnul cu platforma să îl ajute”, a mai afirmat Oana Radu pe internet.

Astfel, în doar câteva minute, Oana Radu a dezvăluit că cel puțin cinci mașini au făcut pană în același loc, la intrarea de pe A2 pe A0.

