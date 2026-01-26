UPDATE ora 14.30: Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile iau în calcul varianta ca Abdullah Atas să fi părăsit deja teritoriul României cu destinația Turcia. După aderarea completă la spațiul Schengen și datorită liberei circulații la frontiera cu Bulgaria, traversarea graniței se face fără control sistematic, potrivit reglementărilor europene în vigoare.

UPDATE ora 14.15: Libertatea a publicat ultima fotografie disponibilă în acest moment, făcută acum 3 zile, pe 23 ianuarie, când Abdullah Atas a ieșit pe poarta Penitenciarului Rahova beneficiind de permisie.

Știrea inițială: Dispariția a fost anunțată luni, 26 ianuarie, în jurul orei 10.00. „La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, se arată în comunicatul poliției.

Oamenii legii au făcut apel la cei care îl recunosc să sune imediat la numărul de urgență 112, dar „să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol”.

Abdullah Atas are 45 de ani. El a fost condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru crimă

„Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214.200.810”, a transmis și Penitenciarul Rahova.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea că Penitenciarul Rahova i-a mai acordat peste 20 de permisii omului de afaceri turc, fără ca până acum să fi existat incidente.

Atas are înălţimea de 1,68 de metri, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, păr şaten închis. Ultima oară purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi era încălţat cu adidasi de culoare albă.

Crima pentru care a fost condamnat Abdullah Atas s-a petrecut pe 2 august 2015, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu șoseaua Pipera din București. Atunci, polițistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră, a încercat să îl oprească în trafic pentru un control de rutină, însă Atas a accelerat intenționat și l-a lovit pe agent.

Polițistul a fost târât pe capota mașinii peste 300 de metri, apoi aruncat pe carosabil. Abdullah Atas se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului, iar polițistul Gheorghe Ionescu a murit la spital după aproape trei săptămâni.

