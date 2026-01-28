Accident tragic pe un drum din Buzău

Un grav accident rutier a avut loc miercuri, 28 ianuarie 2026, în județul Buzău, unde ciocnirea dintre o mașină și o autoutilitară s-a soldat cu moartea unui bărbat de 46 de ani și rănirea a șase persoane. Victimele transportate la spital sunt conștiente, informează news.ro.

Potrivit reprezentanților U.P.U.-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, cele șase persoane rănite au vârste cuprinse între 19 și 50 de ani. „La o primă evaluare medicală, pacienții au suferit policontuzii prin accident rutier“, au transmis aceștia.

Printre victime se numără un bărbat de 50 de ani, care a suferit politraumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral fără pierdere de cunoștință, traumatism de femur și contuzie la coloana cervicală. „Toți pacienții sunt evaluați medical la acest moment și primesc îngrijiri medicale de specialitate“, au mai adăugat oficialii unității medicale.

Șoferul din Dacia Logan a murit pe loc

Conform informațiilor furnizate de IPJ Buzău, accidentul a avut loc între un autovehicul condus pe DJ203C, din direcția Clondiru către Pietroasele, de un șofer de 46 de ani din Dolj, și un alt vehicul condus pe DN1B, din direcția Buzău către Mizil, de un șofer de 38 de ani din Buzău. În urma impactului, șoferul de 46 de ani din Dacia Logan a murit pe loc, conform autorităților.

Inițial, autoritățile au raportat decesul unei pasagere de 29 de ani din mașina șoferului care a murit în accident, însă, ulterior, au precizat că aceasta a fost doar rănită. Șoferul de 38 de ani și patru pasageri din vehiculul său au fost răniți și preluați de Ambulanță pentru îngrijiri medicale.

„În cauză se va întocmi dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul“, au transmis reprezentanții IPJ Buzău.

