O mașină a lovit violent parapeții care separă sensurile de mers

Conform informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), incidentul a avut loc la kilometrul 164, în zona localității Cernavodă, județul Constanța.

Autoturismul implicat a lovit parapeții care separă sensurile de mers și a rămas imobilizat pe carosabil.

În urma coliziunii puternice, trei persoane aflate în autoturism au suferit leziuni și au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Potrivit Serviciului de Ambulanta Județean Constanța, ar fi vorba despre un bărbat aflat acum în stare stabilă, o femeie în stare gravă și o fetiță de doi ani.

Pentru salvarea victimelor a fost mobilizată o amplă misiune de intervenție. La fața locului s-au deplasat rapid mai multe echipaje ale poliției rutiere, ambulanțe, dar și un elicopter SMURD, solicitat în sprijin pentru a asigura preluarea și transportul rapid al răniților către cele mai apropiate unități spitalice

Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A2

Accidentul a dat peste cap circulația pe Autostrada Soarelui. Potrivit autorităților, traficul rutier pe sensul către Capitală se desfășoară cu dificultate, fiind dirijat exclusiv pe banda de urgență.

Polițiștii estimează că traficul va reveni la condiții normale după ora 15:30, imediat ce operațiunile de salvare și degajare a carosabilului se vor încheia.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate dinamica și cauzele care au dus la producerea acestui accident. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită în zona respectivă și să respecte indicațiile agenților de poliție.

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