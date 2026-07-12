Cum a fost pus la cale jaful de la Luvru

Abdoulaye N., un șofer de taxi clandestin în vârstă de 40 de ani, cunoscut în anii 2000 ca „Doudou Cross Bitume” datorită cascadoriilor sale pe motocicletă, și Ghelamallah A., un algerian de 36 de ani afectat de sindromul Diogene, sunt considerați responsabili pentru pătrunderea în Galeria Apollo a Luvrului, în zorii zilei de 19 octombrie 2025. Suspecții, ambii locuitori ai suburbiei pariziene Aubervilliers, au folosit o nacelă montată pe un camion pentru a ajunge la balconul muzeului, unde, folosindu-se de polizoare unghiulare, au spart vitrinele și au furat opt bijuterii regale. Valoarea acestora depășea 88 de milioane de euro, excluzând importanța lor istorică și culturală.

Omul misterios din spatele jafului

Potrivit declarațiilor oferite în cursul audierilor, cei doi bărbați au susținut că au fost contactați de un comanditar al cărui nume refuză să-l dezvăluie. Acest misterios „Jo”, originar din Aubervilliers, ar fi furnizat o înregistrare video din interiorul galeriei și ar fi explicat detaliile operațiunii. „Misiunea noastră era simplă: să spargem geamurile și să luăm bijuteriile din vitrine”, a relatat Abdoulaye N., care a recunoscut că a fost ales datorită „reputației sale de pilot” și a trecutului său tumultuos. „Sunt cunoscut pentru felul în care conduc motociclete, sunt atletic, dinamic și descurcăreț”, a adăugat el.

De cealaltă parte, Ghelamallah A. susține că nu știa că ținta reală era Muzeul Luvru. „Mi-au spus că este un atelier de bijuterii din Paris. Nu aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut”, a declarat acesta în fața judecătorilor.

Cum s-a desfășurat jaful de la Luvru

În dimineața jafului, cei doi suspecți au ajuns la Luvru însoțiți de doi complici, la bordul unui camion echipat cu o platformă elevatoare și două motociclete. Conform declarațiilor, operațiunea a fost atent planificată pentru a părea o simplă intervenție de întreținere. „Am ridicat brațul platformei până sub balconul galeriei. După ce am ajuns în nacelă, altcineva ne-a urcat până sus. Ei au rămas jos. Eu și Ghelamallah eram sus”, a povestit Abdoulaye N.

În interiorul galeriei, cei doi au folosit polizoarele pentru a sparge vitrinele și a sustrage bijuteriile. „Când am intrat, nu era nimeni. Era întuneric, doar vitrinele erau iluminate. Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii. Dacă stai mai mult de trei minute, știi că trebuie să pleci, altfel ești descoperit”, a explicat Abdoulaye.

Cu toate acestea, fuga lor nu a fost lipsită de incidente. În timpul evacuării, coroana împărătesei Eugénie a fost scăpată din geantă și găsită mai târziu la baza muzeului, grav deteriorată. „Ce am făcut nu este bine. Este foarte grav. Din fericire că nu sunt o persoană cu tendințe sinucigașe, altfel m-aș fi sinucis”, a mărturisit Abdoulaye N.

Ce s-a întâmplat cu bijuteriile?

După jaf, grupul a abandonat camionul și s-a împărțit. Abdoulaye N. și un complice au transportat bijuteriile într-o parcare subterană din Aubervilliers, unde le-au predat comanditarului. Imaginile de supraveghere din parcare confirmă declarațiile acestuia, fiind surprins cum manipula bijuteriile la scurt timp după jaf. „Da, eu sunt cel care scoate diadema din geantă. Comanditarul nu era mulțumit. Credea că puteam lua mai multe”, a recunoscut el.

În ciuda acestor mărturii, anchetatorii nu au reușit să determine ce s-a întâmplat cu piesele furate după predare. Bijuteriile nu au fost găsite, iar cea mai mare temere este că acestea ar fi fost demontate, iar pietrele prețioase, precum diamantele și safirele, ar fi fost vândute separat, pierzându-se astfel pentru totdeauna valoarea lor istorică.

Cel care a ordonat jaful rămâne de negăsit

Identitatea „comanditarului” rămâne un mister. Cei doi suspecți refuză să coopereze, invocând teama de represalii. „Nu sunt niște sfinți. Vreau să-mi protejez familia”, a afirmat Ghelamallah A. Abdoulaye N. a adăugat: „Nu am fost amenințat direct, dar în închisoare am primit mesaje din exterior. Mi s-a spus: «Taci»”.

În mod surprinzător, cei doi au susținut că „Jo” ar fi fost implicat direct în jaf, dar au contestat identificarea altor doi suspecți, Slimane K. și Rachid H., deja încarcerați. „Ați identificat persoanele greșite”, le-a spus Abdoulaye N. judecătorilor. Anchetatorii investighează în continuare dacă suspecții încearcă să-și protejeze complicii sau spun adevărul.

Scenarii posibile pentru prada dispărută

Două ipoteze principale sunt examinate de anchetatori. Prima sugerează că bijuteriile furate ar putea fi încă ascunse în regiunea pariziană, accesibile doar suspecților reținuți. A doua ipoteză este că prada a fost predată altor complici, posibil pentru a fi scoasă din țară și vândută pe piețele internaționale.

Cel mai îngrijorător scenariu este acela în care bijuteriile au fost demontate, iar pietrele prețioase vândute separat, ceea ce ar însemna pierderea definitivă a unor piese de patrimoniu inestimabile. Investigația continuă, dar certitudini definitive privind soarta lor lipsesc încă.

Prada celor doi hoți care au pătruns la Luvru, cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța, a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Directorul Muzeului Luvru și-a dat demisia la 4 luni după jaful spectaculos al bijuteriilor coroanei.

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