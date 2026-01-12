Accident grav cu două TIR-uri, un microbuz și o mașină în Bucovina

Un grav accident rutier a avut loc luni, 12 ianuarie 2026, pe Drumul European 85 (DN 2), în zona localității Dărmănești. Au fost implicate două tiruri, un microbuz de transport marfă și un autoturism, informează Monitorulsv.ro și Newsbucovina.ro.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului a rămas încarcerat și a fost extras de echipajele de descarcerare, fiind transportat conștient și cooperant la Spitalul Județean Suceava. Un alt bărbat, aflat în microbuz, a suferit leziuni și se află sub monitorizare medicală la locul incidentului. Conducătorii TIR-urilor nu au solicitat asistență medicală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Traficul pe DN 2 este blocat în ambele sensuri

Traficul rutier pe DN2 (E85) a fost blocat în ambele direcții, iar polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una dotată cu modul de descarcerare, și două ambulanțe SAJ, după cum a precizat slt. Radu Gabriel de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Traficul a fost blocat ore bune și pe DN 1, pe sensul Brașov – Ploiești, în weekendul ce tocmai s-a încheiat, din cauza unui accident în care au fost implicate 10 persoane. Un tânăr de 18 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital.

Momentul în care s-a produs accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă

Momentul în care s-a produs accidentul dintre cele două TIR-uri, camion și autoturism, de pe DN 2 a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în curtea unei firme.

În imaginile distribuite în mediul online de Bucovina TV se vede cum șoferul autoturismului încetinește și este lovit din spate de un camion, fiind proiectat într-un TIR care venea din sens opus.

În prezent, polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul din zona localității Dărmănești.

Știre în curs de actualizare!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE