Impactul a fost unul violent, provocând pagube materiale însemnate și blocarea traficului în zonă, potrivit Gorj Online. La fața locului au fost alertate imediat echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță, precum și patrule de poliție pentru a asigura perimetrul și a demara cercetările.

Conform martorilor, șoferul autotrenului ar fi încercat să traverseze calea ferată, însă vehiculul de mare tonaj, încărcat cu cărbune de la o carieră din zonă, nu a mai putut degaja linia în timp util înainte de sosirea locomotivei.

Mecanicul de locomotivă a acționat sistemul de frânare de urgență, însă din cauza greutății și a distanței reduse, impactul nu a mai putut fi evitat.

Circulația rutieră pe drumul de legătură dintre municipiul Motru și localitatea Miculești este complet blocată în zona Ploștina, județul Gorj. Măsura a fost luată de autorități pentru a permite polițiștilor să efectueze cercetarea la fața locului.

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