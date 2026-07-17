În așteptarea marelui meci de duminică, dintre câștigătoarea Euro 2024 și Copa America 2024, puștii din București au făcut schimb de abțibilduri într-o locație inedită. Pasionații de fotbal și colecționarii de stickere Panini s-au întâlnit vineri în curtea Muzeului Național al Literaturii Române, la Centrul de Cercetare și Formare prin Benzi Desenate / European School of Comics, pentru a completa albumele Panini FIFA World Cup 2026, pentru a răsfoi benzi desenate cu fotbaliști și pentru a-și face noi prieteni.

Cum era de așteptat, cele mai căutate stickere au fost cele cu vedetele celor două finaliste ale Cupei Mondiale din acest an, Leo Messi și Lamine Yamal, pe care copiii au încercat să-i adjudece cedând alte multe abțibilduri în schimbul lor.

„E posibil să-și facă mulți prieteni, prin acest schimb de stickere cu fotbaliști”

Mihai Ionuț Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate și organizator al evenimentului, a dezvăluit că ideea i-a venit pentru că și el este pasionat de fotbal, iar procesul de negociere și schimb de stickere duce la legarea de prietenii.

„Încă din copilărie am fost pasionat de fotbal și de benzi desenate. În timp, am încercat să le împac pe amândouă. Am devenit autor și profesor de benzi desenate, nu am devenit fotbalist, dar mi-am păstrat aceste mari pasiuni. Și eu colecționam autocolante sau stickere, cum se numesc acum, cu fotbaliști. Mi-a venit ideea de a organiza o întâlnire între copii și adolescenți unde să se facă schimb de aceste faimoase autocolante Panini. Îmi face plăcere să-i văd vorbind, negociind, chiar acest aspect mă încântă cel mai mult, faptul că ei socializează. E posibil să-și facă mulți prieteni, prin acest schimb de stickere cu fotbaliști”, spune inițiatorul acestei întâlniri.

El a observat că, fiind aproape de finalul acestui Campionat Mondial, copiii caută în mod special jucători de la cele două echipe care își vor disputa trofeul. „Chiar i-am văzut, întrebau «Cine îl are pe Messi?» și «Cine îl are pe Yamal?», pentru că doresc să completeze aceste două formații care au ajuns în finală.”

„I-am întrebat dacă știu alte Cupe Mondiale la care a participat România și le-am arătat în banda mea desenată din albumul «Supereroii din istoria fotbalului românesc» că România a participat la ediția din 1994, desfășurată chiar în Statele Unite ale Americii. Au văzut faze din acele meciuri și chiar mă gândeam că erau interesante autocolantele într-o bandă desenată”, mai spune inițiatorul schimbului de abțibilduri.

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El crede că întâlnirea e și o lecție de geografie pentru copii, pentru că au descoperit țările care au organizat competiția din acest an, SUA, Canada și Mexic. Află care sunt orașele, steagurile țărilor participante, cum se pronunță numele localităților, își dezvoltă vocabularul, află de existența unor țări pe care nu le cunoșteau: „Această îmbinare între educație și sport m-a făcut să gândesc acest eveniment”, a declarat organizatorul.

Febra schimburilor de abțibilduri Panini e, așadar, prezentă și în România. Pentru prima dată în istorie, fanii fotbalului au de gestionat o provocare uriașă, determinată de noul format extins al turneului final. Cu un număr record de 48 de echipe naționale prezente la competiție, albumul oficial Panini FIFA World Cup 2026 a devenit cel mai voluminos din toate timpurile.

Albumul oficial în varianta sa standard, cu copertă moale, este vândut în magazinele din România cu prețul de 15 lei. Pentru pasionații care își doresc o ediție de colecție, cu rezistență sporită în timp, versiunea cartonată (hardcover) este disponibilă cu prețul recomandat de 50 de lei. Un pachet standard Panini FIFA World Cup 2026 conține 7 stickere autoadezive și costă 6,50 lei. Din punct de vedere statistic, producătorul a introdus o surpriză suplimentară în această ediție: un abțibild bonus, inserat aleatoriu în medie o dată la fiecare 100 de pachete cumpărate.

Pentru cei care vor să pornească la drum cu un volum substanțial de stickere și să reducă din start numărul de dubluri, există opțiunea achiziționării unor seturi mari. O cutie sigilată care conține 50 de plicuri de stickere are prețul de 325 de lei pe piața din România. O altă variantă populară este setul de tip Ecoblister cu 8 pachete de abțibilduri, care se vinde cu prețul de 52 de lei.

Ringier România, distribuitorul oficial al colecțiilor Panini în România, și Froo România, una dintre rețelele convenience cu cea mai rapidă dezvoltare din țară, au de la începutul lunii un parteneriat strategic menit să aducă entuziasmul colecțiilor Panini FIFA World Cup™ mai aproape de fanii fotbalului și de colecționarii din întreaga țară. De la lansarea campaniei, Ringier a vândut 5 milioane de abțibilduri.



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