Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai importanți jucători din industria alimentară românească, a finalizat acordul pentru achiziția integrală a companiilor Via Trend Ready Meals și Snack 4U Concept.

Lider pe segmentul de mâncăruri gata preparate

Prin această tranzacție, grupul își consolidează poziția de lider pe segmentul de mâncăruri gata preparate și devine cel mai mare producător de sendvișuri din țară.

Decizia de preluare a fost aprobată de Consiliul de Administrație al grupului și a primit avizul favorabil din partea Consiliului Concurenței și a comisiei pentru examinarea investițiilor străine, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Finalizarea completă a procedurilor este estimată până la sfârșitul lunii noiembrie.

Preluarea aduce în portofoliul grupului branduri foarte populare în rețelele de retail și magazinele de proximitate, precum Daniela's, Paparude și Snack 4U.

De asemenea, operațiunile Cris-Tim se extind cu trei unități de producție amplasate în Ilfov, Buzău și București. Dintre acestea se remarcă o fabrică modernă, dată recent în folosință, cu o suprafață de producție de aproximativ 8.000 de metri pătrați.

Odată cu finalizarea tranzacției, peste 380 de angajați ai celor două firme preluate se vor alătura grupului Cris-Tim, contribuind la extinderea capacităților de producție și la dezvoltarea de noi rețete pentru piața locală.

„Un potențial considerabil”

Reprezentanții companiei au explicat că piața de ready-meals și gustări rapide înregistrează creșteri anuale de două cifre în România, susținute de schimbarea stilului de viață al consumatorilor și de creșterea puterii de cumpărare.

„Această achiziție ne va consolida semnificativ poziția de lider pe segmentul de ready meals și va crea noi oportunități în segmentul sendvișurilor. Vedem un potențial considerabil în această categorie, care a înregistrat constant creșteri anuale de două cifre, și ne așteptăm ca factorii care susțin cererea să rămână puternici (...)”, a explicat Radu Timiș jr, CEO al Cris-Tim Family Holding.

Clienții se orientează tot mai mult către produse proaspete, gata de consum sau ușor de preparat, care oferă rapiditate fără a compromite calitatea nutrițională.

Optimizarea costurilor de producție și distribuție

O altă miză importantă a achiziției este optimizarea costurilor de producție și distribuție. Cris-Tim produce deja la nivel intern o mare parte dintre ingredientele folosite în rețetele de sendvișuri, ceea ce permite o integrare verticală eficientă.

În plus, achiziționarea capacităților existente elimină necesitatea construirii unei fabrici de la zero, proiect care fusese estimat inițial la o investiție de circa 100 de milioane de lei.

Din punct de vedere financiar, companiile achiziționate au înregistrat în ultimii ani o cifră de afaceri medie anuală de aproximativ 143 de milioane de lei și un profit net mediu de 9 milioane de lei.