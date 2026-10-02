Chef Florin Dumitrescu își deschide două restaurante. Ce investiție uriașă a făcut juratul MasterChef

Chef Florin Dumitrescu se lansează în antreprenoriat și deschide două restaurante în Floreasca. Juratul MasterChef a dezvăluit ce echipamente scumpe a cumpărat.

Chef Florin Dumitrescu face un pas important în carieră. După 24 de ani dedicați gastronomiei și ulterior televiziunii, juratul emisiunii MasterChef de la Pro TV a decis să intre oficial în lumea antreprenoriatului. Celebrul bucătar își deschide două restaurante în București, investiția fiind una considerabilă.

În perioada dintre filmările pentru proiectul TV, Florin Dumitrescu și-a petrecut timpul pe șantier, supraveghind îndeaproape amenajările și echiparea bucătăriei.

Florin Dumitrescu: „Rotisorul e mai scump decât o mașină”

Chef Florin Dumitrescu a mărturisit că investițiile în bucătăria profesională au fost substanțiale, unele dintre echipamente având costuri incredibil de ridicate. Printre achizițiile de top se numără două rotisoare de ultimă generație, al căror preț depășește valoarea unui automobil nou de clasă superioară.

„Perioada în care nu am filmat, am stat pe șantier, am făcut comenzi de echipamente de bucătărie. Rotisorul e mai scump decât o mașină. Mult, nu pot să zic, dar sunt două bucăți de rotisoare, e o mașină destul de bună, scumpă. Pentru prima oară, după 24 de ani de meserie, pot să spun că am avut curaj să intru în lumea antreprenoriatului”, a declarat chef Florin Dumitrescu pentru Libertatea.

Alegerea de a deschide două spații în paralel a fost influențată de o oportunitate imobiliară rară din zona Floreasca. Ambele locații funcționează într-un concept de tip food hall și împart o bucătărie comună extrem de generoasă ca suprafață.

Ce rol are Cristina, soția lui Florin Dumitrescu

Rolurile au fost foarte clar împărțite între Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina. În timp ce juratul de la MasterChef se ocupă de zona culinară, de meniu și de procedurile de lucru, Cristina preia responsabilitățile de management și organizare.

„Facem echipă, dar Cristina nu o să intre în bucătărie niciodată. Noi facem echipă pe alte planuri. Ea e partea de organizare, într-adevăr. Ea e managerul. Dar restaurantele, până se pun pe picioare, au nevoie de proceduri profesioniste din partea unui bucătar”, a explicat juratul MasterChef pentru Libertatea.

Cine se va ocupa de restaurante pe perioada filmărilor la MasterChef

Pentru că activitatea de la TV îi ocupă o mare parte din timp, Florin Dumitrescu s-a asigurat că afacerea nu va fi dependentă în totalitate de prezența lui fizică în bucătărie. Pentru a nu fi nevoit să închidă locațiile pe perioada filmărilor, bucătarul și-a adus un om de încredere, cu care colaborează de peste 13 ani.

„Voi fi și eu.Va trebui să las restaurantul, să nu fie dependent de mine, pentru că eu trebuie să filmez și MasterChef. Și atunci n-am cum să închid trei luni pe an. Deci am un om foarte bun pe care am reușit să-l aduc lângă mine, cineva cu care lucrez de 13 ani deja. Și o să fie bine”, a subliniat el.

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