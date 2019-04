Accidentul a avut loc seara în apropierea satului Maw Wun Kalay din nordul statului Myanmar, relatează postul Al Jazeera, citat de Mediafax.

More than 50 believed killed in collapse at Myanmar jade mine https://t.co/kdf8VKyOER pic.twitter.com/TFiyK63opS

— Reuters Top News (@Reuters) April 23, 2019