Mafia care a declarat război statului italian

În anii 80 și 90, mafia siciliană a dus unul dintre cele mai violente conflicte cu statul italian. Santapaola a fost condamnat pentru implicarea în atentatul din mai 1992 de la Capaci, în apropiere de Palermo. Atunci, mafia a detonat o cantitate uriașă de explozibil sub o autostradă pentru a-l ucide pe magistratul Giovanni Falcone, unul dintre cei mai cunoscuți procurori antimafie din Italia.

Explozia a ucis nu doar pe Falcone, ci și pe soția sa și trei polițiști din escortă. Atacul a devenit unul dintre cele mai șocante episoade din lupta Italiei cu mafia.

Santapaola era cunoscut în lumea interlopă sub porecla „il Cacciatore”, „Vânătorul”, din cauza pasiunii sale pentru vânătoare și a reputației de lider nemilos al organizației Cosa Nostra.

Al doilea atentat care a șocat Italia

La doar câteva săptămâni după atentatul de la Capaci, mafia a lovit din nou. În iulie 1992, magistratul antimafie Paolo Borsellino a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană la Palermo, împreună cu cinci membri ai escortei sale.

Mai mulți lideri ai mafiei siciliene, inclusiv Santapaola, au fost ulterior condamnați pentru implicarea în aceste atacuri. Alături de ei și Matteo Messina Denaro, considerat de procurori unul dintre organizatorii logistici ai atentatelor. Acesta a fost prins în ianuarie 2023.

Santapaola a fost găsit vinovat și pentru uciderea jurnalistului Pippo Fava, în 1984. Fava investigase legăturile dintre mafia din Catania, politicieni și oameni de afaceri influenți din Sicilia. Articolele sale au expus modul în care mafia controla o parte importantă din economia locală, inclusiv sectorul construcțiilor.

Ani de fugă și o arestare spectaculoasă

Benedetto Santapaola a fost unul dintre cei mai căutați mafioți din Italia. El a reușit să se ascundă ani buni, până când a fost arestat în 1993 într-o fermă din Sicilia, după o perioadă lungă în care a fost fugar.

După arestare, instanțele italiene l-au condamnat la mai multe pedepse pe viață, pentru crime, atentate și alte activități mafiote.

Santapaola a fost închis sub regimul 41-bis, unul dintre cele mai dure sisteme penitenciare din Italia. Acest regim a fost introdus după atentatele mafiote din 1992 și are rolul de a izola liderii mafiei, pentru a-i împiedica să continue să conducă organizațiile criminale din închisoare. Deținuții aflați sub acest regim au contacte extrem de limitate cu exteriorul și cu ceilalți prizonieri.

Cum a ajuns lider al mafiei din Catania

Benedetto Santapaola s-a născut în 1938 în cartierul sărac San Cristoforo din Catania. În anii 70 a urcat rapid în ierarhia mafiei locale și a devenit liderul familiei mafiote din oraș, după uciderea fostului șef.

El a dezvoltat relații strânse cu liderii clanului Corleonesi, inclusiv cu temutul șef mafiot Totò Riina, unul dintre cei mai puternici lideri ai Cosa Nostra.

Potrivit BBC, Santapaola a murit în secția medicală a spitalului San Paolo din Milano, după ce fusese transferat acolo din închisoarea Opera din cauza stării de sănătate care se înrăutățise. El avea 87 de ani și petrecuse mai bine de 30 de ani în spatele gratiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE