„Nu e deloc o surpriză faptul că de luni până vineri lucrez”

Este vorba despre părintele Nicolae Bulat, care slujește la Parohia Ortodoxă Românească din Corby, în Northamptonshire.

Preotul spune că nu este nimic neobișnuit în faptul că are un al doilea loc de muncă.

„Nu e deloc o surpriză faptul că de luni până vineri lucrez, ca angajat, în domeniul construcțiilor. Majoritatea preoților din comunitate muncesc, pe șantier, pe camion, alții sunt profesori la universități”, a spus Părintele Nicolae Bulat pentru Anuntul UK.

În timpul săptămânii, acesta lucrează pe forklift și ca „Mastic Man”, ocupându-se de finisaje cu silicon în diverse lucrări de construcții. În weekend însă, îmbracă veșmintele preoțești și slujește comunității românești.

Parohie înființată recent, enoriași tot mai numeroși

Părintele Nicolae Bulat slujește la Biserica Ortodoxă din Corby de mai puțin de un an. Parohia este una nouă.

„Parohia din Corby a fost înființată în august 2025 și mulți încă nu au aflat că au o biserică ortodoxă lângă casă. Numărul enoriașilor este însă într-o continuă creștere.”, a mai spus preotul.

El a explicat și dificultățile logistice cu care se confruntă comunitatea.

„Ceea ce mulți nu cunosc este faptul că slujim într-un spațiu închiriat cu ora, iar acest lucru presupune ca, înainte de fiecare slujbă, botez sau cununie, să aranjăm icoanele și tot ceea ce este necesar pentru oficierea slujbei, iar la final să le strângem. Aceasta este o practică des întâlnită în comunitățile din Anglia.”, a detaliat preotul.

Biserica Ortodoxă din Corby , poartă hramul Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, are peste 1.600 de followers pe Facebook și se descrie drept: „Un loc de rugăciune și comuniune pentru toți creștinii ortodocși”.

„Munca e un lucru bun”

Preotul subliniază că munca nu este o povară, ci o valoare: „Nu sunt singurul preot din comunitate care lucrează în construcții. Munca e un lucru bun care ne scapă de trei mari rele: de urât, de fapte rele şi de nevoie”.

Părintele Nicolae Bulat, preot și muncitor în construcții Foto: Facebook Anunțul UK/ Părintele Nicolae Bulat

Deși preoția este apreciată și respectată, în Marea Britanie aceasta nu asigură întotdeauna un venit suficient pentru trai, astfel că mulți clerici români aleg să aibă și alte ocupații.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra comunității din Corby și tuturor celor care ne ajută și sprijină parohia din Corby”, a adăugat preotul la final.

Preotul Nicolae Bulat a fost anterior preot misionar înlocuind și ajutând acolo unde era nevoie. De altfel, acesta mergea o dată pe lună să slujească și românilor de pe insula Jersey.

Comunitatea românilor aflați în Anglia continuă să crească. În zona metropolitană a Londrei, limba română este cea mai vorbită limbă străină.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români dețineau statut de rezidență („settled” sau „pre-settled”) în Marea Britanie.

Recent, o româncă s-a mutat din Anglia în România ca să-și crească aici cei opt copii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE