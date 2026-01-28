Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul în care se aflau suporterii lui Paok Salonic a declarat că în 34 de ani de carieră și milioane de kilometri parcurși nu a văzut așa ceva. 

Un martor al accidentului a declarat că, înainte de a intra pe contrasens, microbuzul cu suporteri greci a acroșat cisterna din care a fost filmat accidentul. Surse din Poliție spun că nu a existat contact între microbuz și camionul-cisternă pe care îl depășea. 

Versiunea oficială a Poliției

Autoritățile din Timiș au intrat în alertă marți, 27 ianuarie 2025, după ce un apel la 112 anunțat producerea unui grav accident rutier pe DN6, între Lugoj și Caransebeș, în apropierea localității Lugojel. Ajunși la fața locului, polițiștii și salvatorii au constatat că a avut loc un carnagiu.

Primele informații arătau că un microbuz a intrat în plin într-un TIR, iar în urma accidentului au murit șase persoane și trei au fost rănite.

Ulterior, s-a aflat că în microbuzul de 9 locuri se aflau 10 suporteri ai echipei de fotbal Paok Salonic care se îndreptau spre Lyon, acolo unde echipa lor are programat joi meci în Europa League. Din cei 10 pasageri șapte au murit, iar trei au fost răniți.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor au constatat că un bărbat de 29 de ani a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR”, a transmis IPJ Timiș.

Filmarea impactului adâncește misterul din jurul tragediei

O cameră de bord aflată în cabina unui camion-cisternă, pe care microbuzul l-a depășit înainte de impact, arată cum șoferul grec a depășit și a semnalizat dreapta pentru a intra pe sensul său de mers. În secunda imediat următoare face stânga și intră pe contrasens, direct în camionul condus de un șofer polonez. 

Imediat după accident, șoferul TIR-ului în care a intrat microbuzul cu cele 10 victime a declarat că are 34 de ani de experiență ca șofer și milioane de kilometri parcurși, dar nu a mai văzut așa ceva, deși a circulat în toată Europa. „Conduceam normal și a intrat direct în mine. A intrat direct sub roți”, a declarat șoferul aflat în stare de șoc. 

Un martor al tragediei spune că șoferul grec făcea „S”-uri pe șosea

Tudor Crăciun, un tânăr aflat la două mașini în spatele microbuzului cu suporteri greci, a declarat, la fața locului, cum a perceput momentul accidentului. 

„Făcea S-uri să vadă dacă poate depăși. Se tot uita. La un moment dat, a intrat în depășire. De unde eram, se vedea clar că nu avea nicio șansă (n.r. – să depășească) sau cel puțin era extrem de periculos. TIR-ul roșu venea din contrasens. El și-a dat seama în timp ce depășea și-a dat seama că nu poate termina depășirea și a intrat în TIR-ul din dreapta lui, încercând să intre pe banda lui. În momentul în care a intrat în TIR-ul din dreapta lui a ricoșat în TIR-ul roșu”, a declarat Tudor Crăciun, cel care a și sunat la 112. Martorul a declarat că după accident, l-a văzut pe unul dintre supraviețuitori ieșind din mașină pe picioarele lui. 

Un tanar arata spre un accident
Tudor Crăciun a fost martor al tragediei. Foto: Daniel Dancea

O sursă din Poliție apropiată anchetei a declarat că cercetările sunt în fază preliminară, iar o expertiză va stabili condițiile exacte în care s-a produs accidentul. Aceeași sursă a mai declarat că din primele cercetări reiese că, înainte ca microbuzul să intre pe contrasens, nu a existat un contact între mașina cu suporteri greci și camionul-cisternă din care a fost filmat impactul. 

„Distragerea apare frecvent la șoferii profesioniști”

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, la Digi 24, ce ar fi putut sta la baza accidentului de pe DN6 – E70. Potrivit acestuia, este posibil să fi intervenit un factor de distragere în interiorul microbuzului.

„Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga. Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus”, a declarat Titi Aur. 

În Timiș, ultimul accident de o gravitate similară, cu șase persoane decedate, a avut loc în 2009, pe drumul care leagă Timișoara de Reșița. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc valuri de reacții
Unica.ro
Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc valuri de reacții
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.RO
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.RO
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO
Știri România 11:21
Trupele speciale ale Poliției Române au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei, ca să sperie câinii, înainte să intre în casă | VIDEO
Care e starea celor trei tineri greci, supraviețuitori ai accidentului cu suporteri PAOK din Lugojel, Timiș
Știri România 10:41
Care e starea celor trei tineri greci, supraviețuitori ai accidentului cu suporteri PAOK din Lugojel, Timiș
Parteneri
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Adevarul.ro
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Stiri Mondene 11:28
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Câți bani ar fi primit Alina Ceban pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A rezistat patru săptămâni în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 11:05
Câți bani ar fi primit Alina Ceban pentru a participa la „Desafio: Aventura”. A rezistat patru săptămâni în show-ul de la PRO TV
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
ObservatorNews.ro
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax.ro
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
Politică 10:25
Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani