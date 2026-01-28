Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul în care se aflau suporterii lui Paok Salonic a declarat că în 34 de ani de carieră și milioane de kilometri parcurși nu a văzut așa ceva.

Un martor al accidentului a declarat că, înainte de a intra pe contrasens, microbuzul cu suporteri greci a acroșat cisterna din care a fost filmat accidentul. Surse din Poliție spun că nu a existat contact între microbuz și camionul-cisternă pe care îl depășea.

Versiunea oficială a Poliției

Autoritățile din Timiș au intrat în alertă marți, 27 ianuarie 2025, după ce un apel la 112 anunțat producerea unui grav accident rutier pe DN6, între Lugoj și Caransebeș, în apropierea localității Lugojel. Ajunși la fața locului, polițiștii și salvatorii au constatat că a avut loc un carnagiu.

Primele informații arătau că un microbuz a intrat în plin într-un TIR, iar în urma accidentului au murit șase persoane și trei au fost rănite.

Ulterior, s-a aflat că în microbuzul de 9 locuri se aflau 10 suporteri ai echipei de fotbal Paok Salonic care se îndreptau spre Lyon, acolo unde echipa lor are programat joi meci în Europa League. Din cei 10 pasageri șapte au murit, iar trei au fost răniți.



„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma verificărilor au constatat că un bărbat de 29 de ani a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR”, a transmis IPJ Timiș.

Filmarea impactului adâncește misterul din jurul tragediei

O cameră de bord aflată în cabina unui camion-cisternă, pe care microbuzul l-a depășit înainte de impact, arată cum șoferul grec a depășit și a semnalizat dreapta pentru a intra pe sensul său de mers. În secunda imediat următoare face stânga și intră pe contrasens, direct în camionul condus de un șofer polonez.



Imediat după accident, șoferul TIR-ului în care a intrat microbuzul cu cele 10 victime a declarat că are 34 de ani de experiență ca șofer și milioane de kilometri parcurși, dar nu a mai văzut așa ceva, deși a circulat în toată Europa. „Conduceam normal și a intrat direct în mine. A intrat direct sub roți”, a declarat șoferul aflat în stare de șoc.

Un martor al tragediei spune că șoferul grec făcea „S”-uri pe șosea

Tudor Crăciun, un tânăr aflat la două mașini în spatele microbuzului cu suporteri greci, a declarat, la fața locului, cum a perceput momentul accidentului.

„Făcea S-uri să vadă dacă poate depăși. Se tot uita. La un moment dat, a intrat în depășire. De unde eram, se vedea clar că nu avea nicio șansă (n.r. – să depășească) sau cel puțin era extrem de periculos. TIR-ul roșu venea din contrasens. El și-a dat seama în timp ce depășea și-a dat seama că nu poate termina depășirea și a intrat în TIR-ul din dreapta lui, încercând să intre pe banda lui. În momentul în care a intrat în TIR-ul din dreapta lui a ricoșat în TIR-ul roșu”, a declarat Tudor Crăciun, cel care a și sunat la 112. Martorul a declarat că după accident, l-a văzut pe unul dintre supraviețuitori ieșind din mașină pe picioarele lui.

Tudor Crăciun a fost martor al tragediei. Foto: Daniel Dancea

O sursă din Poliție apropiată anchetei a declarat că cercetările sunt în fază preliminară, iar o expertiză va stabili condițiile exacte în care s-a produs accidentul. Aceeași sursă a mai declarat că din primele cercetări reiese că, înainte ca microbuzul să intre pe contrasens, nu a existat un contact între mașina cu suporteri greci și camionul-cisternă din care a fost filmat impactul.

„Distragerea apare frecvent la șoferii profesioniști”

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, la Digi 24, ce ar fi putut sta la baza accidentului de pe DN6 – E70. Potrivit acestuia, este posibil să fi intervenit un factor de distragere în interiorul microbuzului.



„Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga. Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus”, a declarat Titi Aur.

În Timiș, ultimul accident de o gravitate similară, cu șase persoane decedate, a avut loc în 2009, pe drumul care leagă Timișoara de Reșița.

