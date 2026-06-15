Cum se circulă în zonă

Șoferii care tranzitează DN7 (Valea Oltului) în această după-amiază se confruntă cu probleme majore de circulație, în condițiile în care în zonă erau deja restricții de circulație.

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule a dat peste cap traficul în zona localității Râu Vadului, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu, o secțiune recunoscută pentru valorile intense de trafic.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au emis o alertă de ultimă oră prin care informează că traficul se desfășoară în condiții dificile.

„Circulație îngreunată pe DN 7, Râu Vadului, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule. Se circulă dirijat pe un singur sens de mers”, a transmis DRDP Craiova pe pagina de Facebook.

La fața locului sunt prezente echipaje ale Poliției Rutiere care dirijează mașinile alternativ, pentru a permite fluidizarea parțială a zonei și pentru a preveni formarea unor blocaje totale.

Și Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 7 Sibiu-Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Câinenii Mari, județul Vâlcea, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, două persoane au fost rănite.

Restricțiile pe Valea Oltului, prelungite cu 30 de zile până pe 15 iulie 2026

Restricțiile de circulație instituite pe DN 7, în zona Valea Oltului, au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie 2026, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Restricția a fost valabilă, inițial, în perioada 16 martie – 15 iunie, când traficul rutier pe DN 7, în județul Vâlcea, a fost închis pentru camioane, în anumite intervale orare, și restricționat pentru mașinile sub 7,5 tone. Ulterior, s-a decis prelungirea măsurii până pe 15 iulie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au influențat ritmul lucrărilor. Este vorba de lucrări executate pe versanții adiacenți DN 7, care includ îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre.

„Prelungirea a fost solicitată de antreprenor și aprobată în baza unor motive obiective care au influențat ritmul de execuție al lucrărilor. Printre acestea se numără condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și perioade extinse de instabilitate atmosferică pe parcursul lunii mai, precum și întreruperile activității generate de zilele de sărbătoare legală”, a precizat vineri, 12 iunie, DRDP Craiova.

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