Documente necesare pentru vizare

Rentierii pot solicita vizarea carnetelor prin prezentare fizică la sediul Centrelor Județene APIA, prin e-mail, poștă sau curier. În cazul vizării electronice, este necesar ca documentele să fie transmise pe adresa de e-mail a centrului APIA corespunzător domiciliului rentierului, iar confirmarea acordării vizei să fie obținută telefonic.

Pentru vizarea carnetului de rentă viageră agricolă, rentierii trebuie să prezinte următoarele acte:

Carnetul de rentier agricol;

Actul de identitate al solicitantului;

Decizia comisiei de expertiză medicală pentru pensionarea pe caz de boală (gradele I sau II) și/sau decizia de pensionare la limită de vârstă (pentru pensia de invaliditate devenită pensie pentru limită de vârstă);

Procură notarială autentificată, curatelă sau hotărâre judecătorească definitivă, dacă solicitarea este făcută prin reprezentant legal;

Contractele de arendare încheiate înainte de 30 septembrie 2011 (conform Legii arendării nr. 16/1994) sau după 1 octombrie 2011 (conform prevederilor Codului Civil);

Extras de cont pe numele rentierului agricol (opțional);

Declarația pentru obținerea vizei anuale, conform modelului anexat la normele metodologice ale Legii nr. 247/2005.

Adrian Pintea, fost director general APIA și actual secretar de stat MADR, a declarat în cadrul unui interviu acordat pentru Revista Ferma că „renta viageră agricolă a fost o măsură eficientă de susținere pentru comasarea terenurilor agricole”.

Moștenitorii rentierilor pot solicita renta viageră

În cazul decesului rentierului agricol, moștenitorii pot solicita plata rentei datorate până la data decesului. Cererile trebuie depuse până la 15 octombrie 2026, la oricare Centru Județean APIA, însoțite de:

Carnetul de rentier al defunctului (în original);

Certificatul de deces (copie);

Acte doveditoare ale calității de moștenitor (certificat de moștenitor, certificat de calitate de moștenitor sau „Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale” conform modelului Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 2052/1528/2006);

Copie după B.I./C.I./pașaport al moștenitorului;

Împuternicire sau declarație notarială care confirmă acordul moștenitorilor privind solicitarea și încasarea rentei viagere datorate defunctului;

Extras de cont pe numele moștenitorului.

Carnetul de rentier trebuie depus obligatoriu în original, astfel că cererile pot fi transmise prin poștă, curier sau depuse personal la sediul APIA. Datele de contact ale Centrelor APIA sunt disponibile pe website-ul oficial www.apia.org.ro, secțiunea „Centre județene”.

Termenul-limită și modalitatea de plată

Conform normelor Legii nr. 247/2005, renta viageră agricolă se achită într-o singură tranșă anuală, până la 30 noiembrie 2026, fie prin mandat poștal, fie prin virament bancar. În 2025, APIA a autorizat plata pentru 21.118 rentieri, suma totală fiind de peste 28,7 milioane de lei. Totodată, 701 moștenitori au fost autorizați la plată.

Procesul de vizare anuală este esențial pentru continuarea acordării rentei viagere, o măsură care, potrivit lui Adrian Pintea, a contribuit semnificativ la eficientizarea comasării terenurilor agricole în România.

