OpenClaw a cunoscut o creștere virală de la lansarea sa în noiembrie, primind peste 100.000 de stele pe platforma GitHub și atrăgând 2 milioane de vizitatori într-o singură săptămână.

Acțiuni-meme

Eben Upton se afla luni într-o vacanță la schi în California când a observat că acțiunile companiei sale erau în creștere. Upton, directorul executiv al Raspberry Pi Holdings Plc, a asistat la începutul unei creșteri fulminante, care a fost comparată cu mania acțiunilor-meme care a dus companii precum GameStop la evaluări amețitoare.

Explozia a venit după ce un utilizator al platformei X numit „aleabitoreddit” a publicat luni un post cu o „idee de tranzacție amuzantă”. Acesta susținea că agenții de inteligență artificială precum OpenClaw ar putea stimula cererea pentru computerele ieftine și simple fabricate de Raspberry Pi. Postarea a făcut înconjurul internetului și a determinat creșterea vertiginoasă a acțiunilor.

Fanii au crescut acțiunile

„Se pare că oamenii ne aleg pentru aceste aplicații”, a declarat Upton într-o convorbire telefonică cu Bloomberg News. „Nu știu dacă acțiunile-meme sunt o insultă sau nu. Este evident că există un element de retail în baza noastră de acționari”, a punctat el.

Acțiunile Raspberry Pi au atins miercuri un maxim de 550,5 pence. Joi, la ora 9:40 dimineața, la Londra, acestea se tranzacționau la 414,2 pence, înregistrând o creștere de 46% în această săptămână.

OpenClaw, agent AI gratuit

OpenClaw este un agent AI, sau un software care se integrează cu aplicațiile de e-mail și mesagerie pentru a efectua sarcini, în loc să răspundă doar la întrebări cum face ChatGPT.

Dezvoltatorii au folosit agentul pentru a combate revendicările legale, pentru a construi o rețea de socializare de la zero sau pentru spam.

Rulează pe hardware mic

Mulți aleg să ruleze agentul pe computere accesibile, cum ar fi Mac Mini de la Apple sau cel mai recent Raspberry Pi 5.

Raspberry realizează aproximativ 70% din vânzări de la clienții care utilizează dispozitivele sale în aplicații industriale și încorporate.

De asemenea, are o bază solidă de entuziaști, mulți dintre ei împărtășind proiecte care implică computerele minuscule pe Reddit și YouTube.

Aceste eforturi utilizează adesea OpenClaw, care se numea anterior ClawdBot.

„Cred că se suprapune între baza de acționari de retail și persoanele care sunt entuziasmate și utilizează Raspberry Pi”, a spus Upton. „Încă de la începuturile ClawdBot, oamenii erau la fel de interesați de Raspberry Pi pe cât erau de hardware-ul celeilalte companii cu fructe”, a spus el, referindu-se la Apple.

Avantajul este că produsele sale sunt mult mai ieftine: un calculatoraș Raspberry Pi 5 costă 205 dolari, pe când cel mai ieftin Mac Mini este 570 de dolari, însă este și mult mai puternic.

Interes online

Un cont de YouTube axat pe programare, cu 4,1 milioane de urmăritori, a recomandat rularea OpenClaw pe un Raspberry Pi pe 30 ianuarie. Upton a spus că fanii companiei erau din ce în ce mai interesați să ruleze versiuni simplificate ale OpenClaw, precum NanoClaw și PicoClaw, pe modele mai vechi de Raspberry Pi.

„Atâta timp cât aveți suficient spațiu de stocare local, nu aveți nevoie de performanța de vârf a proiectelor noastre”, a spus Upton.

„Sunt conștient că se depun eforturi pentru a înțelege cât de departe puteți merge cu această linie de produse”, a precizat el.

De la fundație la companie, la fel ca OpenAI

Raspberry Pi a fost înființată ca fundație în 2008 pentru a umple lacunele din domeniul educațional al Marii Britanii.

A produs primul computer Raspberry Pi în 2012 la prețul de 22 de lire sterline (30 de dolari). Filiala sa comercială s-a listat pe bursă în 2024.

A avut loc o „evoluție” în baza de acționari a companiei către comerțul cu amănuntul, a spus Upton.

Folosește Claude de la Anthropic

El nu a folosit personal computerele Raspberry Pi cu OpenClaw, preferând în schimb Claude Code de la Anthropic pentru munca sa.

„Am creat cea mai tare jucărie din lume, dar rareori apuc să mă joc cu ea”, a spus Upton. „Mi-aș dori să am mai mult timp”, a spus el.

Fondatorul OpenClaw a ajuns la OpenAI

Peter Steinberger, fondatorul OpenClaw, s-a alăturat OpenAI, iar botul open-source devine o fundație, a anunțat duminica trecut Sam Altman, fondatorul și șeful OpenAI.

Pe de altă parte, OpenAI a făcut la rândul său drumul de la fundație la companie.

Inițial, acesta fusese un efort comun al lui Elon Musk și Sam Altman de a populariza inteligența artificială și pericolele acesteia, pentru ca ulterior să ajungă una dintre cele mai valoroase startup-uri din lume.

OpenAI vs xAI vs Anthropic

Bloomberg scria recent că OpenAI este pe cale să strângă încă 100 de miliarde de dolari de la acționari, la o evaluare de 850 de miliarde de dolari.

Între timp, Elon Musk s-a certat cu Sam Altman, ba chiar a dat în judecată OpenAI.

Musk și-a înființat propria companie de inteligență artificială, numită xAI. Aceasta a fost preluată recent de către SpaceX, compania spațială a lui Musk, într-o tranzacție care evalua SpaceX la o mie de miliarde de dolari și xAI la 250 de miliarde.

Anthropic, la rândul său, a fost fondată de foști angajați ai OpenAI și este condusă de către Dario Amodei. Compania a fost evaluată recent la 380 de miliarde de dolari.

Armaghedonul software

Avansurile din domeniul inteligenței artificiale au provocat în ultimele două săptămâni scăderi bursiere de peste o mie de miliarde de dolari în Statele Unite.

După ce Anthropic a adus o îmbunătățire pentru Claude, acțiunile marilor companii software au scăzut masiv, investitorii considerând că acestea vor deveni desuete în fața AI-ului.

De asemenea, au înregistrat mari scăderi și giganții tehnologici ca Google, Amazon și Microsoft, dar din alta cauză: aceștia își cresc puternic cheltuielile pentru dezvoltarea de centre de date pentru AI, dar acționarii vor profituri concrete de pe urma investițiilor.

