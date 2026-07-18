Surpriza majoră a acestor raportări nu o reprezintă figuri intens mediatizate precum Elon Musk, șeful Tesla, sau Alexander Karp, directorul Palantir.

În fruntea listei finanțatorilor, cu o donație de 66,8 milioane de dolari, se află o femeie: Miriam Adelson. Aceasta a donat sume care depășesc cu mult contribuțiile oricărui alt miliardar, ocupantul locului doi nereușind să strângă nici măcar jumătate din suma oferită de ea.

De la medic în Tel Aviv la imperiul cazinourilor din Las Vegas

Născută în 1945 la Tel Aviv, pe vremea când regiunea se afla sub mandat britanic, Miriam Adelson este medic de profesie, însă statutul său global s-a schimbat radical în anul 2021.

Odată cu decesul soțului ei, magnatul Sheldon Adelson, ea a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Las Vegas Sands, cel mai mare operator de cazinouri din întreaga lume.

Peste noapte, Miriam Adelson a intrat în clubul select al celor mai bogate femei de pe planetă, averea sa actuală fiind estimată la aproximativ 40 de miliarde de dolari.

Dincolo de administrarea afacerilor, ea a fost mereu creierul din spatele strategiei politice a familiei, implicându-se activ în finanțări încă din anii ’90.

Sprijin necondiționat pentru Israel

Toate acțiunile și donațiile sale politice gravitează în jurul unui nucleu central: susținerea statului Israel. Prin intermediul fundațiilor sale, Miriam Adelson finanțează masiv instituții evreiești și campanii pro-israeliene.

Influența sa a trecut de mult granițele continentului american. În 2007, familia Adelson a fondat în Israel ziarul gratuit „Israel Hayom”, care a devenit rapid publicația cu cel mai mare tiraj din țară, fiind recunoscută pentru linia editorială favorabilă premierului Benjamin Netanyahu.

Acest sprijin agresiv a atras și controverse juridice. În anul 2020, ea a fost dată în judecată la Washington de un colectiv de activiști pro-palestinieni, care au acuzat-o că finanțează proiecte de colonizare ce încalcă drepturile populației locale. Deși procesul îi viza indirect și pe Netanyahu și Trump, acțiunea a fost respinsă de judecători din motive tehnice.

De ce sunt milioanele ei vitale pentru Donald Trump în noiembrie 2026

Pentru Donald Trump și liderii conservatori, cecul de 66,8 milioane de dolari semnat de Miriam Adelson reprezintă o gură de oxigen esențială. Statele Unite se apropie cu pași repezi de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un scrutin extrem de dur unde vor fi puse în joc toate locurile din Camera Reprezentanților și o treime din mandatele din Senat.

Contextul actual este unul extrem de complicat pentru tabăra republicană. Sondajele de opinie arată că peste 57% dintre americani dezaprobă politicile promovate de Donald Trump. Pentru a evita pierderea majorității în Congres și un eșec electoral de proporții, strategia Casei Albe se bazează masiv pe publicitate electorală și mobilizare, tactici imposibil de implementat fără sprijinul financiar al marilor averi ale Americii.

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