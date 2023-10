Marţi dimineaţă, câteva sute de manifestanţi au blocat toate intrările hotelului InterContinental Park Lane, unde se desfăşoară conferinţa Energy Intelligence Forum, care reunește directori din domeniul combustibililor fosili și miniștri guvernamentali.

Protestatarii au numit evenimentul ca fiind „conferința banilor uleioși” și au avut un banner uriaș pe care scrie „Make Big Oil Pay”.

Printre ei, și activista suedeză Greta Thunberg, care a denunţat înţelegerile „cu uşile închise” dintre industrie şi politicieni.

„În spatele acestor uşi închise la conferinţa petrolului şi banilor, politicieni fără coloană vertebrală fac înţelegeri şi compromisuri cu lobbyştii din industriile distructive, industria combustibililor fosili. Oamenii din întreaga lume suferă și mor din cauza consecințelor crizei climatice cauzate de aceste industrii”, a declarat Greta Thunberg jurnaliștilor.

Poliția a avertizat-o pe tânără și pe protestatari să elibereze intrările în hotel, înainte să facă mai multe arestări. Greta Thunberg a fost reţinută de doi poliţişti şi urcată într-o dubă a poliţiei, potrivit imaginilor de la fața locului.

